Siyah Beyaz Aşk 32. bölüm 2. fragmanında Ferhat'tan Aslı'ya evlilik teklifi!

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Siyah Beyaz Aşk'ın 28 Mart Pazartesi akşamı yayınlanacak 32. final bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Siyah Beyaz Aşk seyircisinin merakla beklediği ve yeni bölüme dair ipuçlarının olduğu fragman her zaman olduğu gibi yine heyecan dolu. Yeni bölüm fragmanında, Ferhat, beklenen evlilik teklifini gerçekleştiriyor, Aslı bu teklifi büyük mutlulukla kabul ediyor. İşte Siyah Beyaz Aşk'ın yayınlanan 32. bölüm fragmanları ve heyecanla beklenen final bölümüne dair kısa bir özet...

SİYAH BEYAZ AŞK'IN FİNALİNDE NE OLACAK?

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay’ın paylaştığı Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Siyah Beyaz Aşk, yarın akşam yayınlanacak olan 32. bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek. Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu final bölümünde neler olacağı ise diziseverler tarafından merak ediliyor. İşte, Siyah Beyaz Aşk'ın finaline dair önemli detaylar...

Siyah Beyaz Aşk'ın 28 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan final bölümünde, Ferhat, Aslı’yı Jülide’nin kurduğu tuzaktan kurtarır ve hastaneye yetiştirir. Ancak, Aslı ve bebeğin durumu kritiktir. Ferhat’ın gergin bekleyişi Aslı’ya olan aşkının büyüklüğünü anlaması için bir fırsat yaratırken, bu süreç gelecek ile ilgili yeni planlar kurmasını da sağlayacaktır. Ferhat her şeye sıfırdan başlayıp aşklarında yarım kalan ne varsa tamamlamaya karar verir. Ancak, kapattığını düşündüğü meseleler Ferhat’ın peşini kolay bırakmayacaktır.

Aslı’yı öldürmeye kalkan Jülide büyük bir korku içerisinde, kendisini kurtarmanın yollarını arar. Bu süreçte Namık, Jülide’yi işine yarayacağını düşünerek yanında tutmaya karar verir. Bu karar Jülide’yi bekleyen büyük bir tehlikenin habercisidir. Kendi adına her şeyin bittiğini düşünen Yeter, Namık ile alakalı beklenmedik bir planının içerisine girer. Yeter’in bu sırada yaşayacağı hangi olay onu tekrar hayata ve ailesine bağlayacaktır?

Öte yandan, Namık ise yurtdışına kaçmanın yollarını ararken, Yeter’in hasta olduğunu öğrenir. Bu bilgi Namık’ın kaçış planında beklenmedik bir değişikliğe gitmesini neden olur. Namık’ın Yeter ile ilgili kurduğu plan, Aslı ile yeni bir hayata başlamanın eşiğinde olan Ferhat’ı çok büyük bir tehlikenin içerisinde bırakacaktır.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Sevilen dizi Siyah Beyaz Aşk'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan 31. bölümünde, teyzesi Aslı’dan intikam almak için hayatına bir anda dahil olan Jülide, Cüneyt ile iş birliği yapar. Cüneyt ile yaşadığı ilişki ikisinin ortak hareket etmelerine sebep olur. Jülide, palyaço kılığında Cem’i öldürdüğünü itiraf eder. Bu itiraf karşısında büyük bir şok yaşayan Cüneyt, artık Jülide’nin neler yapabileceğini kestirememektedir. Jülide’nin yeni hedefi, Aslı’yı öldürmektir. Aslı ile Jülide’nin evde yaşadıkları tartışma, olayların giderek büyümesine yol açar. İkili arasında çıkan arbedede Jülide, Aslı’yı mutfağa kilitler. Gazı açan Jülide, Aslı’nın ölüm kalım savaşı vermesine sebep olur.

Babasının Namık Emirhan olduğunu öğrenen Ferhat, bu yükü kaldırmakta zorlanır. Kendisine yeni bir yol belirlemek isteyen Ferhat’ın en büyük destekçisi yine Aslı olur. Annesi Yeter ile yüzleşen Ferhat, geçmişin hesabını sorar. Yıllardır içinde yaşadığı bu büyük yalanı kabullenemeyen Ferhat, ne yapacağını bilemez. Yeter ise yakalandığı hastalıktan sonra yeni kararlar alır. Gülsüm, annesi Yeter’in ne planladığını merak eder. Handan ise evde yaşananlardan sonra kardeşi Namık ile Yeter’in ilişkisini öğrenir. Ev halkı üst üste aldıkları haberler karşısında zor zamanlar yaşarken Ferhat, karısı Aslı’yı kurtarabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır.