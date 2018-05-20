Siyah Beyaz Aşk 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ferhat, Aslı'yı kurtarabilecek mi?

Pazartesi akşamlarının en iddialı dizisi Siyah Beyaz Aşk yine çok konuşulacak bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kanal D'nin iddialı dizisinin 21 Mayıs Pazartesi tarihinde yayınlanacak 31. bölümüne dair 2 fragman izleyicilere sunuldu. Yayınlanan fragmanda, Cüneyt ve Jülide, çok haince bir planı harekete geçirir. İşte Siyah Beyaz Aşk 31. bölüm fragmanları ve yeni bölümle ilgili kısa bir özet...

SİYAH BEYAZ AŞK 31. BÖLÜM FRAGMANLARI VE ÖZETİ

İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay’ın başrollerini paylaştığı, diziseverlerin bu sezonki vazgeçilmezlerinden biri olan Siyah Beyaz Aşk'ın yayınlanacak son bölümü yine heyecan dolu olacak. Merakla beklenen Siyah Beyaz Aşk'ın yeni bölümünde; Namık’ın babası olduğunu öğrenen Ferhat, bu büyük gerçek ile yüzleşmek zorunda kalır. Ferhat, Namık’a doğrulttuğu silahı indirmeyi mi tercih edecek yoksa Namık’ın cezasını kendi elleriyle mi verecektir? Açığa çıkan bu büyük sır Aslı ve Ferhat aşkı için de yeni bir sınav anlamına gelmektedir.

Ferhat, Aslı dâhil çevresindeki herkesten uzaklaşmayı tercih edecekken, Aslı her şeye rağmen Ferhat’ı yalnız bırakmamak için elinden geleni yapacaktır. Aslı, Ferhat’ın yaralarını aşkları ile tedavi etmeyi başarabilecek midir? Ferhat’ı sonsuza dek kaybettiğini düşünen Yeter’in kendi hayatı ile ilgili çok önemli bir gerçek ortaya çıkacaktır. Yeter’in herkesten sakladığı bu büyük sır nedir?

İdil’in ortadan kaybolmasının polisler tarafından araştırılması Jülide’yi tedirgin eder. Cüneyt ile birlikte yeni bir başlangıç yapmanın planlarını kurarlar. Ancak bu yeni başlangıçtan önce Jülide’nin Aslı ile göreceği bir hesabı vardır. Jülide’nin intikam için gidebileceği son nokta neresidir?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D'de ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

SİYAH BEYAZ AŞK 30. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Fenomen dizi Siyah Beyaz Aşk’ın geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 30. son bölümünde; Babası berber Necdet’in ölümünün arkasında yatan gerçekleri öğrenmek isteyen Ferhat, Yusuf’a ulaşır. Aslı’dan, Yusuf’u iyileştirmesini istese de olay, beklediği gibi sonuçlanmaz. Aslı, Ferhat’ın onu öldürmesinden korkar ve kaçmasına yardım eder. Aslı’nın kendisine ihanet ettiğini düşünen Ferhat, Yusuf’un oğlunun intikam için gelmesiyle yeniden peşlerine düşer. Ferhat, bu kez kardeşi Yiğit ile karşı karşıya gelir.

Yiğit’in kendisinden bir şeyler sakladığını anlayan Ferhat, gerçekleri öğrenmek ister. Yiğit, eski defterlerin açılmasına sebep olur. Babasını öldürenin dayısı Namık Emirhan olduğunu itiraf eder. Bu itiraf karşısında büyük bir şok yaşayan Ferhat, intikam için onu bulmaya çalışır. Yalnız bu o kadar kolay olmayacaktır. Zira polis ekiplerinin tutukladığı Namık Emirhan, yaşanan araba kazası sonrası kaçmayı başarır.

Ferhat’ın, Namık Emirhan’ı öldüreceğini öğrenen Aslı, onu durdurmaya çalışır. Ferhat’ın başını belaya sokmasından korkan Aslı, onun için yapılabilecek hiçbir şey olmadığını savunur. Ferhat’ı değiştirmeye çalışmasına karşı kendisini ve bebeğini düşünmediğini ileri süren Aslı, gerçeklerin bir bir ortaya çıkmasından da çekinmektedir. Aslı, Ferhat’ın gerçek babasının Namık Emirhan’ın olduğunu bilmektedir. Yeter ile Namık’ın konuşmalarına tanık olan Aslı, Yeter’in ricasıyla bunu Ferhat’tan saklamıştı. Ferhat’ın gerçeklerle bu şekilde yüzleşmesini istemeyen Aslı, çaresizce olanları beklemeye başlar.