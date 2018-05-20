Siyah Beyaz Aşk 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ferhat, Aslı'yı kurtarabilecek mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSiyah Beyaz Aşk 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ferhat, Aslı'yı kurtarabilecek mi?
GeriTelevizyon Siyah Beyaz Aşk 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ferhat, Aslı'yı kurtarabilecek mi?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
20.05.2018 - 18:43, Son Güncelleme:

Siyah Beyaz Aşk 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ferhat, Aslı'yı kurtarabilecek mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siyah Beyaz Aşk 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ferhat, Aslı'yı kurtarabilecek mi?

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Siyah Beyaz Aşk'ın merakla beklenen 31. bölüm 2. fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragman, seyirciler tarafından araştırılıyor. Siyah Beyaz Aşk 31. yeni bölüm 1. fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Peki, Siyah Beyaz Aşk’ın 31. bölüm fragmanlarında başka neler var? Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

Pazartesi akşamlarının en iddialı dizisi Siyah Beyaz Aşk yine çok konuşulacak bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kanal D'nin iddialı dizisinin 21 Mayıs Pazartesi tarihinde yayınlanacak 31. bölümüne dair 2 fragman izleyicilere sunuldu. Yayınlanan fragmanda,  Cüneyt ve Jülide, çok haince bir planı harekete geçirir. İşte Siyah Beyaz Aşk 31. bölüm fragmanları ve yeni bölümle ilgili kısa bir özet...

SİYAH BEYAZ AŞK 31. BÖLÜM FRAGMANLARI VE ÖZETİ

İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay’ın başrollerini paylaştığı, diziseverlerin bu sezonki vazgeçilmezlerinden biri olan Siyah Beyaz Aşk'ın yayınlanacak son bölümü yine heyecan dolu olacak. Merakla beklenen Siyah Beyaz Aşk'ın yeni bölümünde; Namık’ın babası olduğunu öğrenen Ferhat, bu büyük gerçek ile yüzleşmek zorunda kalır. Ferhat, Namık’a doğrulttuğu silahı indirmeyi mi tercih edecek yoksa Namık’ın cezasını kendi elleriyle mi verecektir? Açığa çıkan bu büyük sır Aslı ve Ferhat aşkı için de yeni bir sınav anlamına gelmektedir.

Ferhat, Aslı dâhil çevresindeki herkesten uzaklaşmayı tercih edecekken, Aslı her şeye rağmen Ferhat’ı yalnız bırakmamak için elinden geleni yapacaktır. Aslı, Ferhat’ın yaralarını aşkları ile tedavi etmeyi başarabilecek midir? Ferhat’ı sonsuza dek kaybettiğini düşünen Yeter’in kendi hayatı ile ilgili çok önemli bir gerçek ortaya çıkacaktır. Yeter’in herkesten sakladığı bu büyük sır nedir? 

İdil’in ortadan kaybolmasının polisler tarafından araştırılması Jülide’yi tedirgin eder. Cüneyt ile birlikte yeni bir başlangıç yapmanın planlarını kurarlar. Ancak bu yeni başlangıçtan önce Jülide’nin Aslı ile göreceği bir hesabı vardır. Jülide’nin intikam için gidebileceği son nokta neresidir?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D'de ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

SİYAH BEYAZ AŞK 30. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Fenomen dizi Siyah Beyaz Aşk’ın geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 30. son bölümünde; Babası berber Necdet’in ölümünün arkasında yatan gerçekleri öğrenmek isteyen Ferhat, Yusuf’a ulaşır. Aslı’dan, Yusuf’u iyileştirmesini istese de olay, beklediği gibi sonuçlanmaz. Aslı, Ferhat’ın onu öldürmesinden korkar ve kaçmasına yardım eder. Aslı’nın kendisine ihanet ettiğini düşünen Ferhat, Yusuf’un oğlunun intikam için gelmesiyle yeniden peşlerine düşer. Ferhat, bu kez kardeşi Yiğit ile karşı karşıya gelir.

Yiğit’in kendisinden bir şeyler sakladığını anlayan Ferhat, gerçekleri öğrenmek ister. Yiğit, eski defterlerin açılmasına sebep olur. Babasını öldürenin dayısı Namık Emirhan olduğunu itiraf eder. Bu itiraf karşısında büyük bir şok yaşayan Ferhat, intikam için onu bulmaya çalışır. Yalnız bu o kadar kolay olmayacaktır. Zira polis ekiplerinin tutukladığı Namık Emirhan, yaşanan araba kazası sonrası kaçmayı başarır.

Ferhat’ın, Namık Emirhan’ı öldüreceğini öğrenen Aslı, onu durdurmaya çalışır. Ferhat’ın başını belaya sokmasından korkan Aslı, onun için yapılabilecek hiçbir şey olmadığını savunur. Ferhat’ı değiştirmeye çalışmasına karşı kendisini ve bebeğini düşünmediğini ileri süren Aslı, gerçeklerin bir bir ortaya çıkmasından da çekinmektedir. Aslı, Ferhat’ın gerçek babasının Namık Emirhan’ın olduğunu bilmektedir. Yeter ile Namık’ın konuşmalarına tanık olan Aslı, Yeter’in ricasıyla bunu Ferhat’tan saklamıştı. Ferhat’ın gerçeklerle bu şekilde yüzleşmesini istemeyen Aslı, çaresizce olanları beklemeye başlar.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bu kadar güzel bir dönemde neden depresyon yaşanır ki

Cannes güzeli Dilan!

Türkiye’nin kanayan yarasıymış

Seda Sayan'dan oğluna uyarı! 'Bu kızı sakın kaçırma'