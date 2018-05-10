Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı
Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Siyah Beyaz Aşk’ın yeni bölüm fragmanı ekranlardaki yerini aldı. Son bölüm finalini olaylı bir şekilde yapan Siyah Beyaz Aşk ile ilgili en çok merak edilen konu babasının katilinin Namık Emirhan olduğunu öğrenen Ferhat’ın yapacakları. İşte, Siyah Beyaz Aşk 30. bölüm fragmanı ve yeni gelişmelere dair kısa bir özet!
Siyah Beyaz Aşk dizisini yeni bölüm fragmanıyla önemli ipuçları geldi. 14 Mayıs Pazartesi tarihli yeni bölümde Ferhat, intikam hırsı yüzünden Aslı ile büyük bir tartışma içerisine giriyor!
Ferhat, babasının ölümüne sebep olan kişinin Namık Emirhan olduğunu öğrenmesiyle intikam peşinde koşmaya başlar. Namık Emirhan'ın polislerin elinden kaçmasıyla onu bulmayı amaç edinir. Aslı ise Ferhat'ın bu intikam hırsı yüzünden karanlık taraftan kurtulması gerektiğini düşünür ve sert konuşur. Ferhat ise kendi bildiği karanlık yolda devam etmekte ısrarcıdır. Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
Hülya ve Dilsiz’in düğününde yaşanan şok edici olay, Yiğit’in eline Namık Emirhan’ı hapse attıracak çok önemli bir kozu vermiş olacaktır. Yiğit, hedefine doğru ilerlerken atacağı adımlar Ferhat’ı da hayatının en önemli sırrı ile yüzleşmenin eşiğine kadar getirecekti. Aslı’nın evden gidişi Vildan’ın Ferhat ile ilgili umutlarını iyice artıracaktır. Ancak, Aslı ve Ferhat aşkının arasına girebilmenin sandığı kadar kolay olmayacağını gören Vildan hayatı ile ilgili önemli bir karar vermenin eşiğine gelir. Cüneyt, Abidin ve Gülsüm’ün kendisine kurdukları oyunu bozduğunu sanırken Gülsüm’ün beklenmedik hamlesi işleri tersine çevirecektir.
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