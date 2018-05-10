Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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10.05.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı

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Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı

Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Siyah Beyaz Aşk’ın yeni bölüm fragmanı ekranlardaki yerini aldı. Son bölüm finalini olaylı bir şekilde yapan Siyah Beyaz Aşk ile ilgili en çok merak edilen konu babasının katilinin Namık Emirhan olduğunu öğrenen Ferhat’ın yapacakları. İşte, Siyah Beyaz Aşk 30. bölüm fragmanı ve yeni gelişmelere dair kısa bir özet!

Siyah Beyaz Aşk dizisini yeni bölüm fragmanıyla önemli ipuçları geldi. 14 Mayıs Pazartesi tarihli yeni bölümde Ferhat, intikam hırsı yüzünden Aslı ile büyük bir tartışma içerisine giriyor!

Ferhat, babasının ölümüne sebep olan kişinin Namık Emirhan olduğunu öğrenmesiyle intikam peşinde koşmaya başlar. Namık Emirhan'ın polislerin elinden kaçmasıyla onu bulmayı amaç edinir. Aslı ise Ferhat'ın bu intikam hırsı yüzünden karanlık taraftan kurtulması gerektiğini düşünür ve sert konuşur. Ferhat ise kendi bildiği karanlık yolda devam etmekte ısrarcıdır. Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

 

Hülya ve Dilsiz’in düğününde yaşanan şok edici olay, Yiğit’in eline Namık Emirhan’ı hapse attıracak çok önemli bir kozu vermiş olacaktır. Yiğit, hedefine doğru ilerlerken atacağı adımlar Ferhat’ı da hayatının en önemli sırrı ile yüzleşmenin eşiğine kadar getirecekti. Aslı’nın evden gidişi Vildan’ın Ferhat ile ilgili umutlarını iyice artıracaktır. Ancak, Aslı ve Ferhat aşkının arasına girebilmenin sandığı kadar kolay olmayacağını gören Vildan hayatı ile ilgili önemli bir karar vermenin eşiğine gelir. Cüneyt, Abidin ve Gülsüm’ün kendisine kurdukları oyunu bozduğunu sanırken Gülsüm’ün beklenmedik hamlesi işleri tersine çevirecektir.

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