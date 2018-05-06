Siyah Beyaz Aşk 29. bölüm fragmanında Aslı evi terk ediyor
Siyah Beyaz Aşk dizisi yayınlanan 29. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yeni bölümünde Ferhat’ın “git” demesi ile masalın bittiğini kabul eden Aslı, kalbi kırılmış bir şekilde evi terk eder. Yeni bir hayata başlamaya kararlı olan Aslı için aşkını geride bırakmak mümkün olabilecek midir? İşte, Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Siyah Beyaz Aşk dizisinin 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Namık Emirhan ve Ferhat yüzleşiyor. Ferhat, Namık Emirhan ile ilgili gizli kalan sırları da öğrenir. İşte, Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hülya ve Dilsiz ’in düğünü Ferhat ile Aslı’yı tekrar bir araya getirecekken düğün gecesi ortaya çıkan beklenmedik tehlike kimi hedef alacaktır?
Düğünde yaşanan şok edici olay, Yiğit’in eline Namık Emirhan’ı hapse attıracak çok önemli bir kozu vermiş olacaktır. Yiğit, hedefine doğru ilerlerken atacağı adımlar Ferhat’ı da hayatının en önemli sırrı ile yüzleşmenin eşiğine kadar getirecektir. Ferhat, Namık ile büyük yüzleşmesine giderken, Yiğit’in kurduğu plan başarılı olabilecek midir?
Aslı’nın evden gidişi Vildan’ın Ferhat ile ilgili umutlarını iyice artıracaktır. Ancak, Aslı ve Ferhat aşkının arasına girebilmenin sandığı kadar kolay olmayacağını gören Vildan hayatı ile ilgili önemli bir karar vermenin eşiğine gelir. Vildan’ın bu kararı ne olacaktır?
Cüneyt, Abidin ve Gülsüm’ün kendisine kurdukları oyunu bozduğunu sanırken Gülsüm’ün beklenmedik hamlesi işleri tersine çevirecektir. Gülsüm, Abidin’in eve geri dönmesinin yolunu açarken, Cüneyt ise işlediği hangi suçun bedelini ödemek zorunda kalacaktır?
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