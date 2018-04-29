Siyah Beyaz Aşk 28. bölüm fragmanında Aslı'dan şoke eden karar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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29.04.2018 - 18:13, Son Güncelleme:

Siyah Beyaz Aşk 28. bölüm fragmanında Aslı'dan şoke eden karar

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Siyah Beyaz Aşk 28. bölüm fragmanında Aslı'dan şoke eden karar

Siyah Beyaz Aşk dizisi yayınlanan 28. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Aslı'nın öğrendiği gerçek, her şeyin seyrini değiştiriyor. İşte, Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Siyah Beyaz Aşk dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Aslı, Ferhat'tan ayrılmaya karar veriyor; Ferhat son sözü söylemesini istiyor. İşte, Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Özge’nin Ferhat’ın kızı olduğunu öğrenen Aslı, evden gitmeye karar verir. Ancak beklenmedik bir durum Aslı’nın gidiş planlarını bir süreliğine de olsa ertelemesine neden olacaktır. Ferhat ise Aslı’nın gitmemesi için elinden geleni yapar. Aslı ve Ferhat aşkı önlerindeki bu büyük sınavdan yara almadan geçmeyi başarabilecek midir?

Öte yandan Ferhat’ın, Yusuf’tan edinmek istediği bilgi tüm hayatını değiştirecek niteliktedir. Namık, Ferhat’ı Yusuf’tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Ferhat giderek bu büyük sırra yaklaşır. Ancak bu yolda Ferhat’ın önüne hiç beklemediği bir engel çıkacaktır.

İntihar girişiminde bulunan Vildan’ın Ferhat ile ilgili umutları bitmiş değildir. Vildan’ın eve geri dönüşü, Aslı ve Ferhat aşkı üzerinde nasıl bir sonuç doğuracaktır? Abidin eve geri dönmek için Cüneyt’i yakalayıp Ferhat’a teslim etmenin planlarını yapar. Bu yolda destekçisi Gülsüm olacaktır. Cüneyt ise Jülide ile kurduğu yeni ittifakın sonuçlarından faydalanmak isterken, Abidin’in elinden kurtulabilmeyi başarabilecek midir?

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