Siyah Beyaz Aşk 28. bölüm fragmanında Aslı'dan şoke eden karar
Siyah Beyaz Aşk dizisi yayınlanan 28. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Aslı'nın öğrendiği gerçek, her şeyin seyrini değiştiriyor. İşte, Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Siyah Beyaz Aşk dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Aslı, Ferhat'tan ayrılmaya karar veriyor; Ferhat son sözü söylemesini istiyor. İşte, Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Özge’nin Ferhat’ın kızı olduğunu öğrenen Aslı, evden gitmeye karar verir. Ancak beklenmedik bir durum Aslı’nın gidiş planlarını bir süreliğine de olsa ertelemesine neden olacaktır. Ferhat ise Aslı’nın gitmemesi için elinden geleni yapar. Aslı ve Ferhat aşkı önlerindeki bu büyük sınavdan yara almadan geçmeyi başarabilecek midir?
Öte yandan Ferhat’ın, Yusuf’tan edinmek istediği bilgi tüm hayatını değiştirecek niteliktedir. Namık, Ferhat’ı Yusuf’tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Ferhat giderek bu büyük sırra yaklaşır. Ancak bu yolda Ferhat’ın önüne hiç beklemediği bir engel çıkacaktır.
İntihar girişiminde bulunan Vildan’ın Ferhat ile ilgili umutları bitmiş değildir. Vildan’ın eve geri dönüşü, Aslı ve Ferhat aşkı üzerinde nasıl bir sonuç doğuracaktır? Abidin eve geri dönmek için Cüneyt’i yakalayıp Ferhat’a teslim etmenin planlarını yapar. Bu yolda destekçisi Gülsüm olacaktır. Cüneyt ise Jülide ile kurduğu yeni ittifakın sonuçlarından faydalanmak isterken, Abidin’in elinden kurtulabilmeyi başarabilecek midir?
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