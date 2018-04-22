Siyah Beyaz Aşk 27. bölüm fragmanında aile büyük bir şok yaşıyor
Siyah Beyaz Aşk dizisi yayınlanan 27. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ferhat, hamile olan Aslı'dan bu gerçeği saklamak ister. Hamileliğinin etkilenmesini istemeyen Ferhat, doğumdan sonra bunu Aslı'ya açıklamak ister. İşte, Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Siyah Beyaz Aşk dizisinin 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Aslı, gizli gerçeği öğreniyor; tüm aileyi büyük bir şok bekliyor. İşte, Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ferhat, Özge sırrını Aslı’dan saklıyor olmanın ağırlığı altında giderek ezilir. Aşklarında böyle bir sırrın olmasını istemeyen Ferhat, Aslı’ya her şeyi itiraf edebilecek midir?
Aslı ise Jülide hakkında hiçbir şey bilmediğinin farkına varır ve yeğeninin geçmişini araştırmak ister. Jülide ve Vildan arasındaki yakınlık, Aslı’yı farkında olmadan Özge sırrını öğrenmeye yaklaştıracaktır. Ferhat, Aslı’yı Vildan’dan uzak tutmaya çalışsa da ikilinin yüzleşmelerine engel olması kolay olmayacaktır.
Yiğit, Necdet cinayetindeki sırrı çözmeye yaklaştıkça giderek karanlık tarafa geçer. Kardeşindeki bu değişimi fark eden Ferhat, Yiğit’i durdurmak için harekete geçtiğinde kendi geçmişi ile ilgili büyük sırra yaklaştığından habersizdir.
Yiğit’in adımlarını uzaktan izleyen Namık ise, Yiğit’in gerçeklere ulaşmasına engel olmak adına elinden geleni yapar. Ancak bu uğurda aldığı bir karar kendisinin bile hesap edemeyeceği bir duruma neden olacaktır.
Jülide ve İdil arasındaki gerginlik kimsenin tahmin edemeyeceği bir sonuç doğurur. Bu beklenmedik sonuca şahit olan sürpriz bir isim ise kurulacak yeni bir ittifakın habercisidir.
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