Siyah Beyaz Aşk 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ferhat’ın kafası karışık
Pazartesi akşamlarının en iddialı dizisi Siyah Beyaz Aşk yine çok konuşulacak bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kanal D'nin sevilen dizisinin 16 Nisan Pazartesi tarihinde yayınlanacak 26. Bölümünün 2. fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yayınlanan fragmanda en dikkat çeken sahne, Aslı’nın Ferhat’a söylediği, "Ne olur bir an evvel gidelim Ferhat…" sözlerini söylediği sahne oldu. Fragmanda ayrıca, Ferhat’ın söylediği bazı sözler kafaları karıştırdı. Siyah Beyaz Aşk 26. yeni bölüm 1. fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı, o fragmanda en çok dikkat çeken sahne ise, Ferhat ve Cüneyt'in karşılaşması oldu. Fragmanı izleyenler şimdi Ferhat’ın Cüneyt’e ne yapacağını merak ediyor. Peki, Siyah Beyaz Aşk’ın 26. bölüm fragmanlarında başka neler var? Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölümünde neler olacak?
Gerilim dolu ve bir o kadar da romantik sahneleriyle Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Siyah Beyaz Aşk'ın merakla beklenen 26. bölüm 2. fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragmana Aslı’nın Ferhat’a söylediği sözler ve Ferhat’ın yaşadığı kafa karışıklığı damga vurdu. Fragmanı izleyen seyirciler, Ferhat ve Aslı'nın evliliğinin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini merak ediyor İşte Siyah Beyaz Aşk 26. bölüm fragmanları ve yeni bölümle ilgili kısa bir özet…
SİYAH BEYAZ AŞK 26. BÖLÜM FRAGMANLARI VE ÖZETİ
Ekranların sevilen oyuncuları İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay’ın başrollerini paylaştığı, diziseverlerin bu sezonki vazgeçilmezlerinden biri olan Siyah Beyaz Aşk'ın yayınlanacak son bölümü yine heyecan dolu olacak. Merakla beklenen Siyah Beyaz Aşk'ın yeni bölümünde:
Ferhat ve Aslı, hayatlarındaki kötülükleri çıkartarak; yeni bir hayata başlangıç yapmak için birbirlerine söz vermiştir. Fakat Ferhat'ın Cüneyt ile karşı karşıya gelmesi, geçmişi yeniden ona hatırlatmıştır. Ferhat, yapılanları unutmamış ve Cüneyt'in cezasını çekmesini düşünmektedir. Diğer tarafta Aslı'ya verdiği söz, ellerini bağlamıştır.
Öte yandan Aslı ve Ferhat, doğacak çocuklarını düşünerek hayatlarını yeniliyor. Aslı ve Ferhat, geçmişi arkada bırakarak yeni hayatlarında mutlu olmayı başarabilecekler mi?
Siyah Beyaz Aşk yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D'de ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
SİYAH BEYAZ AŞK 25. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Yönetmen koltuğunda usta isim Altan Dönmez'in oturduğu Siyah Beyaz Aşk’ın yayınlanan son bölümünde; Kaçakçılara düzenlediği operasyon sonrası hedef haline gelen savcı Yiğit, sokak ortasında vurulur. Bu olay Ferhat’ı perişan eder ve Yiğit apar topar hastaneye kaldırılır. Yiğit, daha önceden deşifre olduğunu öğrenmiştir ve bu olaya karşı hazırlık yapmıştır. Giydiği koruma yelek sayesinde bu olaydan yara almadan kurtulmayı başarır. Ferhat, kardeşi Yiğit’in vurulmasından sonra hayatına dair yeni kararlar alır. Aslı ve çocuğunu düşünmek zorunda olan Ferhat, her şeyi arkalarında bırakacakları yeni bir hayata hazırlanır. Aslı’nın, uzun zamandan beri beklediği bu teklif nihayet gelmiştir.
Aslı’dan intikam almak için gelen yeğeni Jülide, ortalığı karıştırmaya devam eder. Namık Emirhan ile yaşadığı gizli ilişkinin yankıları sürerken, Vildan ile dışarı çıktığı gece gizli bir gerçek öğrenir. Vildan ile Ferhat’ın ilişki yaşadığını Aslı’ya anlatan Jülide, yeni problemleri beraberinde getirir.
Yeter ise Azad Dağıstan’ın öldüğü haberini alır. Bu haberle yıkılan Yeter, neler yaşandığını öğrenmek ister. Öldürülen Azad Dağıstan’ın yankıları sürerken, Yeter kendisine bırakılmış mektubu alır.
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