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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
08.04.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

Siyah Beyaz Aşk 25. bölümde büyük karşılaşma

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Siyah Beyaz Aşk 25. bölümde büyük karşılaşma

Kanal D ekranlarının pazartesi akşamları fırtınalar estiren dizisi Siyah Beyaz Aşk'ın yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Yiğit'in vurulma sahnesiyle final yapan Siyah Beyaz Aşk 25. bölümüyle yine olaylı gelişmeleri ekrana taşıyacak. Yiğit’in başına gelen olay, Ferhat’ın hayatını tekrar sorgulamasına sebep oluyor. Namık’tan yana istediği desteği bulamayan Cüneyt, gemileri yakıyor. İşte Siyah Beyaz Aşk 25. bölüm fragmanları ve detaylar!

Siyah Beyaz Aşk 25. bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. 9 Nisan Pazartesi tarihli gelişmelere dair önemli ipuçları veren Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanlarıyla birlikte heyecan dozu arttı. Ferhat, Aslı'ya aşkını yeniden dile getiriyor; yeni bir başlangıç için adım atıyorlar!

Ferhat ile Aslı, zorlu süreçleri birlikte atlatmak için yeni bir adım atmaya karar verirler. Aslı'nın abisi Cem öldükten sonra yolları ayrılan ikili, Aslı'nın hamilelik haberi sonrası yeni kararlar almıştı. Ferhat, Aslı ile yeni bir hayat için kolları sıvar. Ferhat, tüm tehlikeleri arkalarında bırakıp bebeklerini büyütmek ister. Artık silah ve tehlikesiz bir hayat isteyen Ferhat, Aslı'ya yaptığı teklifle onu mutlu etmeyi başarır. Aslı, uzun zamandır beklediği teklifi almıştır ve yalnızca Ferhat ve bebeğiyle olmak ister.

Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 9 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!



YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yiğit güvenlik gereği İstanbul dışında bir yere yerleştirilir. Ancak burada öğreneceği çok önemli bir bilgi Yiğit’i, ailesiyle ilgili gerçeğe yaklaştıracak ve büyük bir tehlikeyi beraberinde getirecektir.  Yiğit’in başına gelen olay, Ferhat’ın hayatını tekrar sorgulamasına sebep olur. Ferhat artık yeni bir karar almak zorundadır.
Namık ve Azad’ın yüzleşmesi yeni bir ortaklığın habercisidir, Cüneyt’in alacağı bir karar Namık’ı ters köşeye yatıracaktır. Cüneyt planını ustalıkla uygularken, sebep olacağı olayların henüz farkında değildir.

Teyzesi Aslı’nın hayatını karartmaya kararlı olan Jülide, adım adım hedefe ilerlemektedir. Ferhat’la ilgili bir gerçeğe ulaşır ki, değil Aslı’nın kaderi, konaktaki herkesin kaderinin yeniden yazılması an meselesidir. Namık’tan yana istediği desteği bulamayan Cüneyt gemileri yakar. Artık ortaya çıkmanın vakti gelmiştir. Onun eve gelişiyle öyle bir sırrı açığa çıkartır ki, Aslı ve Ferhat’ın aşkı yeniden sınanmaya mahkûm olacaktır.

 

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