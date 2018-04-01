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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
01.04.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm 2. fragmanında şoke eden gelişme! Yiğit ölecek mi?

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Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm 2. fragmanında şoke eden gelişme! Yiğit ölecek mi?

Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşan Siyah Beyaz Aşk'ın merakla beklenen 24. bölüm 2. fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragmana Yiğit'in silahlı adamlar tarafından saldırıya uğraması adeta damga vurdu. Fragmanı izleyen seyirciler, Yiğit'in bu saldırı sonrası hayatta kalıp kalmayacağını merak ediyor. Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm 1. fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı, o fragmanda da en çok dikkat çeken sahne Aslı'nın Ferhat'a bebeklerini aldırmadığını itiraf ettiği sahne olmuştu. Peki, Siyah Beyaz Aşk’ın 24. bölüm fragmanlarında başka neler var? Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Siyah Beyaz Aşk’ta Yiğit ölecek mi?

Pazartesi akşamlarının en iddialı dizisi Siyah Beyaz Aşk yine çok konuşulacak bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kanal D'nin iddialı dizisinin 2 Nisan Pazartesi tarihinde yayınlanacak 24. bölümüne dair 2 fragman izleyicilere sunuldu. Yayınlanan fragmanlarda en dikkat çeken olay, Yiğit'in kimliği belli olmayan kişiler tarafından silahlı saldırıya uğraması oldu. Fragmanlarda ayrıca Aslı'nın Ferhat'a itiraflarda bulunması da çok konuşulan ve dikkat çeken sahnelerden oldu. İşte Siyah Beyaz Aşk 24. bölüm fragmanları ve yeni bölümle ilgili kısa bir özet...

SİYAH BEYAZ AŞK 24. BÖLÜM FRAGMANLARI VE ÖZETİ

İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay’ın başrollerini paylaştığı, diziseverlerin bu sezonki vazgeçilmezlerinden biri olan Siyah Beyaz Aşk'ın yayınlanacak son bölümü yine heyecan dolu olacak. Merakla beklenen Siyah Beyaz Aşk'ın yeni bölümünde: Ferhat’ın operasyona gitmesine engel olmaya çalışan Aslı, bebeği aldırmadığını itiraf eder. Aslı, ikinci kez eline aldığı silahı bu sefer kime doğrultacak? Namık’ın değişen tavırlarına dayanamayan İdil, kapalı kapılar ardında intikam peşinde. İdil’in sabrını taşıran son damla ne olacak? Cüneyt ile yaptığı işbirliğinin sonu nereye varacak?

Aslı ile Ferhat, bebekleri için yeniden bir araya gelirler. Aralarındaki engelleri kaldırmak için önemli adım atan ikili, doğacak bebeğin hayalini kurmaya başlarlar. Aslı, bebeğini aldırmadığını ve Ferhat'ı kaybetmek istemediğini dile getirir. Bu itiraf sonrası Ferhat, Aslı'nın attığı adıma karşılık verir. Çiftin kalplerini dinlemesi, mutlu günlerini beraberinde getirir.

Yiğit'in sözlerini dinleyen Ferhat, baba olacak olmasının heyecanını yaşamaya başlar. Her şey güzel giderken, Yiğit silahlı adamların saldırısına uğrar. Yiğit'in ölüm kalım savaşı, herkesi şoka uğratır.

Siyah Beyaz Aşk yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D'de ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

SİYAH BEYAZ AŞK 23. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Fenomen dizi Siyah Beyaz Aşk’ın yayınlanan son bölümünde; Cem’in ölümünden sonra hayatını yeniden şekillendirmek isteyen Aslı, Ferhat ile boşanma kararı alır. Ferhat’ın değişmediğini ve giderek ona benzediğini fark eden Aslı, kalbine söz geçirmeye çalışır.  Tüm bu olayların akabinde Aslı, hamile olduğunu öğrenir.

Ferhat’ın baba olamayacağını düşünen Aslı, bebeğini aldırmak istediğini söyler. Bu karar karşısında ne yapacağını bilemeyen Ferhat, Aslı’yı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadığını düşünür.

Aslı, son anda bebeğini aldırmaktan vazgeçer. Fakat bu kararını Ferhat’a açıklamak istemez. Aslı, bebeğini tek başına büyütme kararı alır.

Öte yandan Aslı’nın yeğeni Jülide intikam için yaşadığı yere gelir. Aslı için çember daralmaya başlar ve geçmişinde bıraktığını düşündüğü gerçeklerle yeniden yüzleşme zorunda kalacaktır. Jülide, Aslı'nın hayatına aniden dahil olur. Ferhat ve ailesi, Jülide'nin gizemini çözmeye çalışırlar Namık Emirhan ise hedefinden vazgeçmez ve Ferhat ile birlikte kanlı bir olaya hazırlanır.

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