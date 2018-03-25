Siyah Beyaz Aşk 23. bölüm fragmanında Aslı sırrını Ferhat'a açıklayacak mı?
Siyah Beyaz Aşk dizisi yayınlanan 23. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Kanal D ekranlarının soluksuz olarak takip edilen dizisi Siyah Beyaz Aşk'ın yeni bölümünde Ferhat’ın karşısına çıkan Yiğit onu kaybetmemek için neleri göze alacak? İşte, Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Siyah Beyaz Aşk dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Aslı, en büyük bir sırrını Ferhat'tan saklayacak mı? İşte, Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ferhat’tan ayrılmayı kafasına koyan Aslı içinden onu sevdiğini haykırsa da geri adım atmaz, aldırmaktan vazgeçtiği bebeğini de tek başına büyütmeye kararlıdır. Aslı tüm bu kararların arkasında durabilecek mi? Ferhat gerçeği çok geç olmadan öğrenebilecek mi?
Bu arada Aslı ailesinden geriye kimsenin kalmadığını düşünürken hayatına giren yeğeni Jülide, büyük bir sırrı da beraberinde getirir. Aslı’nın bunca zaman ablasından ve annesinden ayrı kalmasına sebep olan büyük sır nedir? Genç, masum, mağdur görünen Jülide ile Aslı’nın hayatında neler değişecek?
Ferhat ise Namık’la birlikte hayatının en büyük işine adım atarken tehlikenin farkındadır. Aslı’yı ve bebeğini kaybettiğini düşünen Ferhat gözünü karartmış ölüme yürürken, Yiğit de aynı davanın peşindedir. Ferhat’ın karşısına çıkan Yiğit onu kaybetmemek için neleri göze alacak?
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