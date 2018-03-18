Siyah Beyaz Aşk 22. bölüm fragmanında Ferhat Aslı'nın hamile olduğunu öğreniyor!

Kanal D'nin sevilen dizilerinden Siyah Beyaz Aşk'ın 19 Mart Pazartesi akşamı yayınlanacak 22. yeni bölümünün fragmanları yayınlandı. Siyah Beyaz Aşk seyircisinin merakla beklediği ve yeni bölüme dair ipuçlarının olduğu fragmanlar her zaman olduğu gibi yine heyecan doluydu. Yeni bölümde Aslı'nın hamile olduğunu öğrenen Ferhat, şaşkına dönecek. İşte Siyah Beyaz Aşk'ın yayınlanan 22. bölüm fragmanları ve heyecanla beklenen yeni bölüme dair kısa bir özet.

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay’ın paylaştığı Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Siyah Beyaz Aşk’ın 19 Mart akşamı yayınlanacak yeni bölümü yine büyük bir merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölüme Aslı'nın içinde bulunduğu zor durum damga vurmuş ve çok konuşulmuştu. İşte Siyah Beyaz Aşk'ın merakla beklenen yeni bölümünden önemli detaylar…

Aslı'nın hamile olduğunu öğrenen Ferhat, şaşkına dönüyor. Ferhat, Aslı'dan uzak durma düşüncesi hakkında Yiğit ile hararetli bir tartışma içerisindedir. Yiğit, Ferhat'ın yanlış düşündüğünü ve canından çok sevdiği Aslı'yı hiçbir şekilde bırakmaması gerektiğini keskin bir dille ifade eder. Rahatsızlanan Aslı'yı hızlıca hastaneye getiren Ferhat'ı çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Aslı'nın bayılmasının sebebini doktordan duyan Ferhat, ne diyeceğini bilemez ve şaşkına döner.

Siyah Beyaz Aşk 22. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Aslı ile Ferhat, boşanma kararından vazgeçecekler mi? Abisi Cem'in ölümüyle hayatına dair yeni kararlar alan Aslı, Ferhat ile boşanma noktasına gelir. İkilinin birbirlerine olan büyük aşkı, bu kez engelleri üstesinden gelememektedir. Aslı'nın hamilelik haberi ise her şeyin yeniden değerlendirilmesine yol açacaktır. Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu yeni bölümüyle pazartesi 20.00'de!

Siyah Beyaz Aşk 22. bölüm, internet özel fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Ferhat ve babası yeniden karşı karşıya geliyor. Ferhat, ölen babasını yeniden hayalinden görüyor. Aslı'ya karşı aldığı yanlış kararlara karşı babasından esaslı tokatlar yiyor. Ferhat'ın hayalindeki babasıyla yaptığı konuşma, Aslı ile olan iletişimi nasıl etkileyecek?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Siyah Beyaz Aşk 21. Bölümde Aslı ile Ferhat, boşanma kararı alıyor! Abisi Cem'in katilinin Cüneyt olduğunu öğrenen Aslı, silahını çeker ve onu omuzundan vurur. Bu gerçek tüm aileyi ikiye böler. Aslı, abisinin katiliyle aynı çatı altında yaşayamayacağını düşünür. Aslı, artık eskisi gibi olmadığının da farkındadır. Silahların içinde tehlikeli bir hayatın kendisine göre olmadığını düşünen Aslı, gitgide Ferhat ve ailesine benzediğini düşünür. Bu durum Aslı'yı büyük bir ikileme düşürür. Üstelik çalıştığı hastanede onu işten çıkarır. Uzun bir süredir işine ağırlık veremeyen Aslı'nın tutunacak dalı kalmaz.

Aslı'yı hedef alan Namık Emirhan ve Cüneyt, yeni bir plan yaparlar. Aslı, artık Ferhat ve ailesiyle bir arada olmak istemez ve eski günlerine geri dönebilmek için ilk adımı atar. Ferhat'ın kendisini kötü etkilediğini düşünen Aslı, boşanmak ister. Aslı'nın abisi Cem'in de ikilinin boşanmasını istemesi, Ferhat'ı çaresiz bırakır ve bu kez o da bu fikre katılır.

İkilinin verdiği mücadelede son noktaya gelinmiştir. Ferhat'ın problemlerinin üstesinden gelmeye çalışan Aslı, ona yenilmiştir. Aslı, kendisine gelebilmesi için Ferhat'tan uzaklaşmasının gerektiğini düşünür ve ikilinin yolları ayrılır.

Siyah Beyaz Aşk, heyecanla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de olacak.