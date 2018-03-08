Siyah Beyaz Aşk 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk’ın 12 Mart tarihli yeni bölümü için geri sayım sürüyor. Yayınlandığı günlere damga vuran Siyah Beyaz Aşk’ın son bölümündeki gelişmeler hala hafızalarda. Abisinin ölümüyle bakış açısını değiştirerek çok farklı bir insana dönüşen Aslı’nın hamleleri izleyenleri oldukça şaşırttı. Son sahnede kafasındaki taşları yerine oturtan Aslı abisinin katilinin Cüneyt olduğunu anlayınca, eline silahı aldı. Final sahnesi ise Cüneyt’in vurulma anıyla bitti. İzleyenleri şok eden bu sahnenin rüya mı gerçek mi olduğu sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Soru işaretleri Siyah Beyaz Aşk 21. bölümünde yanıt bulacak.

Siyah Beyaz Aşk 21. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfa üzerinden izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Aslı, Cem öldükten sonra yaşadığı hayatı gözden geçirdi. Aslı, iç huzurunu yeniden kazanabilmek için adım atmaya karar verdi. Aslı, aldığı yeni kararlar eşiğinde yeni düşmanlar kazanmayla yüz yüze geldi. Yiğit, Ferhat’ın gerçekleri bilmesi gerektiğini düşünürken Aslı, Ferhat’ı korumak için ona engel olmaya çalıştı. Ferhat, Abidin’le omuz omuza ailesine kimin saldırdığını bulmaya çalışırken, esas düşman yanları başındaydı.

Ailesinin başına gelen her türlü beladan Aslı’yı sorumlu tutan Namık Emirhan ise Cüneyt’in tamamlayamadığı olayın peşini bırakmadı. Aslı’nın hayatına devam etmesi ve Cem’in ölümündeki sis perdesini aralamak istemesi ise onu bambaşka bir kapının eşiğine getirdi.