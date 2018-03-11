Siyah Beyaz Aşk 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Aslı ve Ferhat ayrılıyor mu?

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan ve Pazartesi günlerinin heyecanla beklenen dizisi Siyah Beyaz Aşk'ın 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde işlenecek konulara dair önemli detayların olduğu fragmanda Aslı, Ferhat için birçok probleme göğüs germeyi başarsa da bu durumun onu git gide yıprattığı gözlerden kaçmıyor. Ayrıca fragmanda en çok dikkat çeken ve konuşulan nokta ise zor günlerden geçen Aslı'nın aldığı ayrılık kararı. İşte ilgiyle izlenen dizi Siyah Beyaz Aşk'ın 21. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair bazı önemli ayrıntılar...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Siyah Beyaz Aşk 21. Bölüm Fragmanı yayında! Kendisini tanıyamayan Aslı, Ferhat ile olan ilişkisinde önemli bir karar almaya kalkıyor!
Abisi Cem'in ölümü, Aslı'nın hayatını yeniden sorgulamasına sebep olur. Aslı, artık aynada gördüğü yüzü tanıyamamaktadır. Eski huzurlu günlerine dönmek isteyen Aslı, yeni bir hamle yapmaya hazırlanır. Aslı, ailesinden kalan son kişi olan Cem'i kaybetmenin acısıyla Ferhat'tan ayrılmaya karar verir.
Ferhat ise Aslı'nın bu kararı karşısında büyük üzüntü duyar. Aşk masallarının bittiğini düşünen Ferhat, Aslı'yı kaybetmeyi kolay kolay göze alamaz. Aslı, Ferhat'ın sorunlarını çözmeye çalışırken kendisinin de onun gibi hareket ettiğinin farkındadır. Birbirlerine benzeyen ikili, kendilerini bekleyen tehlikeyi fark ederler. Aslı, Ferhat için birçok probleme göğüs germeyi başarsa da bu durum onu gitgide yıpratmaktadır.
Siyah Beyaz Aşk yeni bölümüyle 12 Mart Pazartesi 20.00'de Kanal D'de
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