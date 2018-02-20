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Siyah Beyaz Aşk 19. bölümde Cem ölecek mi? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından başladı. 19 Şubat tarihli Siyah Beyaz Aşk son bölüm finalinde beklenmedik bir şey oldu. Aslı’nın abisi Cem, Özgür’ü kurtarma operasyonu sırasında vuruldu. Cem’in akıbetini merak eden izleyiciler fragmanı sorguluyor. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hürriyet Haber
20.02.2018 - 10:33 | Son Güncelleme :

Kanal D ekranlarının iddialı pazartesi dizisi Siyah Beyaz Aşk yayınlanan son bölümüyle yine nefesleri kesti. Aslı ve Yiğit’in oğlu Özgür’ün kaçırıldığı Siyah Beyaz Aşk 19. bölümüne Cem’in vurulma anı damga vurdu. Her şeyin yoluna girdiği anda Cem’in vurulması hem Aslı’yı hem de ekran başındakileri şok etti. Peki yeni bölümde neler olacak? Cüneyt tarafından vurulan Cem ölecek mi? Tüm bu soru işaretleri ve daha fazlası 26 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak olan Siyah Beyaz Aşk 19. bölümünde belli olacak.

Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Namık Emirhan, ailesinin başına gelen tüm belaların nedeni olarak Aslı’yı görmeye devam eder. Aslı’yı öldürtmeyi kafasına koymuştur. Ferhat’ı kaybetmek istemeyen Namık, bu kez Cüneyt’i görevlendirir. Cüneyt’in, herhangi bir aracı olmadan kendisinin Aslı’yı öldürmesini emreder. Cüneyt için bu büyük bir fırsattır ve Namık Emirhan’ın sağ kolu olabilmek için Aslı’yı öldürmeye hazırlanır. Aslı ile Ferhat’ın aşk masalı uzun sürmez ve Aslı kaçırılır. Dahası Aslı ile birlikte Yiğit’in oğlu Özgür de kaçırılır. Ferhat, kardeşi Yiğit ile birlikte hareket edip, Aslı ile Özgür’ü kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Bu haberi alınca deliye dönen Ferhat, Yiğit ile birlikte hareket eder. Yiğit, oğlunu kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Özgür için istenen fidye parası, tüm aileyi çaresiz bırakır. Yiğit, yapacak hiçbir şeyin olmadığının farkındadır ve kirli yüzünü ortaya çıkarmak için peşine düştüğü dayısı Namık Emirhan’dan yardım ister. Öte yandan Özgür’ü kurtarma operasyonu sırasında, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar kötü bir olay yaşanır.

 

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