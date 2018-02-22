Siyah Beyaz Aşk 19. bölüm fragmanında Cem'in kalbi duruyor

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala izleyicilerle paylaşıldı. 19 Şubat Pazartesi günü ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk son bölümünde Aslı ile Özgür kaçırıldı. Ferhat ile Yiğit iş birliği yapmak zorunda kaldı! Namık Emirhan’ın öldürtmek istediği Aslı’nın kurtarılması rahat bir nefes aldırdı ancak finalde beklenmedik bir şey yaşandı. Cem, Cüneyt’in kurşunuyla vuruldu. Siyah Beyaz Aşk 26 Şubat 19. bölümünde Cem ölüm kalım savaşı ekrana gelecek. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!

Aslı'yı ortadan kaldırmayı planlayan Namık Emirhan, ölüm emrini vermişti. Aslı'yı bizzat Cüneyt'in öldürmesini emreden Namık Emirhan, Yiğit'in oğlu Özgür ve Aslı'nın kaçırılmasını sağlamıştı. Özgür için istenen fideyeyi ödeyen Namık Emirhan, kendi planladığı oyunu başarıyla oynamıştı. Özgür ve Aslı'yı kaçıranların peşine düşen Cem, bu olayın arkasında Cüneyt'in olduğunu öğrenmişti.



Gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Cem'e karşı bir dakika bile düşünmeden ateş eden Cüneyt, onu da öldürmeye çalışır. Apar topar kaldırıldığı hastanede Aslı tarafından ameliyat olan Cem'in hayati tehlikesi devam eder. Aslı, ağabeyi Cem'i kurtarabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Cüneyt ise kendisini gören Cem'i öldürmekte kararlıdır. Ferhat ile Yiğit, bu olayın perde arkasını araştırırken, Cüneyt ifşa olmamak için büyük uğraş verir.

Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 26 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!