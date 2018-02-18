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Siyah Beyaz Aşk 18. yeni bölüm fragmanında Aslı ve Özgür kaçırılıyor!

Kanal D ekranlarının ilgiyle sevilerek takip edilen dizisi Siyah Beyaz Aşk'ın yarın ekranlara gelecek 18. bölümünde heyecan yine dorukta olacak! Kanal D'nin sevilen dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Aslı ile Ferhat'ın aşk masalı yarım kalıyor; Aslı ile Yiğit'in oğlu Özgür kaçırılıyor! İşte Siyah Beyaz Aşk'ın yayınlanan 2. fragmanı ve heyecanla beklenen 18. bölüme dair kısa bir özet.

Hürriyet Haber
18.02.2018 - 19:21 | Son Güncelleme :

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay’ın paylaştığı Kanal D ekranlarının iddialı yapımı Siyah Beyaz Aşk’ın 19 Şubat akşamı yayınlanacak yeni bölümü yine büyük bir merakla bekleniyor. geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan son bölüme romantik sahneler damgasını vurmuş ve çok konuşulmuştu. İşte Siyah Beyaz Aşk'ın merakla beklenen yeni bölüm detayları...

Aslı ile Ferhat, aralarındaki engelleri kaldırdıktan sonra kendilerini aşkın kollarına bırakırlar. Fakat bu mutluluk anları çok uzun sürmez. Ailelerinin başına gelen belaların sorumlusu olarak Aslı'yı gören Namık Emirhan, onun öldürülmesi için Cüneyt'e emir verir. Namık Emirhan'ın sağ kolu olmak isteyen Cüneyt, hırsları için Aslı'yı öldürmeye karar verir.

Aslı, yapılan plan sonucu kaçırılır. Ferhat'a bir kötü haber de Yiğit'in oğlu Özgür'den gelir. Özgür de kaçırılır ve Ferhat, kardeşi Yiğit ile birlikte hareket etmek durumunda kalır. Ferhat, Aslı'yı kurtarabilecek mi? Cüneyt, Namık Emirhan'ın gözüne girebilecek mi? Ferhat ile Namık Emirhan'ın yeni yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak?

Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 19 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak...

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Aslı, Ferhat’ı terk etmeye karar verir ancak Ferhat’ın Aslı’yı bırakmaya niyeti yoktur. Ferhat, Aslı’yı durdurmaya çalışırken kaza geçirirler. Ölümden dönen çiftin hayata tutunmak için, birbirlerinden başka bir şeyleri yoktur.

İdil, Yeter’in onu merdivenlerden ittiğini söyleyince ortalık karışır. Namık bebeğinin ölümünden Yeter’i sorumlu tutar ve onu Bolu’ya göndermeye karar verir. Ancak kapı önüne konan Yeter’in elinden tutmak için uzun zamandır bekleyen bir başkası vardır. Aslı ve Ferhat herkesten ve her şeyden uzak romantik bir gece geçirirken, yanı başlarında Cüneyt’in onlar için hazırladığı kötü sürprizden haberleri yoktur.

Etiketler: Siyah Beyaz Aşk fragman , televizyon , yayın , televizyon programı
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