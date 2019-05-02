Şivenaz yakalanacak mı? | Payitaht Abdülhamid'in 84. bölüm fragmanı yayınlandı

ES Film’in yapımcılığını üstlendiği, zorlu dönemin güçlü padişahı II.Abdülhamid’in hayatından esinlenilerek öyküleştirilen TRT'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamid'in 3 Mayıs Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak olan 84. bölümünde, Vekiller Vembery’in elindedir. Vembery bu kez sadece kendisi için savaşmaktadır. Hem Abdülhamid’e, hem de Rothschild’e istediklerini yaptırabilmek için acımasızca saldırır. Yapılan bir katliam Abdülhamid’i kahreder. İşte, Payitaht Abdülhamid'in 84. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bazı ipuçları.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN 84. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Abdülhamid’i öldürmek üzere, sarayı ve Payitaht’ı bombalamaya gelen İngiliz gemileri hızla şehre yaklaşmaktadırlar. Rothschild, Abdülhamid’in elindeki belgeleri almak için İngiliz gemilerini durdurmak, kaçırılan eski vekilleri bulmak zorundadır. Vekiller Vembery’in elindedir. Vembery bu kez sadece kendisi için savaşmaktadır. Hem Abdülhamid’e, hem de Rothschild’e istediklerini yaptırabilmek için acımasızca saldırır. Yapılan bir katliam Abdülhamid’i kahreder. Rothshcild Abdülhamid’e karşı eski gücünü kazanabilmek ve Vembery’den kurtulmak için Şivenaz’la bir plan yapar. Şivenaz Abdülhamid’in karşısına çıkar, ama bu kez son oyununu oynayacaktır.



Halil Halid ve adamları Joris’i yakalamaya çalışırken Vicinio’nun ortaya çıkması dengeleri değiştirir. Halil Halid Vicinio’nun kaçırdıklarını kurtarabilmek için uğraşırken Joris’le yolları tekrar kesişir.

Şivenaz, Seniha’yı etkisiz hale getirmiş, Bidar’ın tam itimadını kazanmanın peşine düşmüştür. Ancak bu kez hiçbir şey planladığı gibi gitmeyecektir.



Şivenaz nihayet yakalanacak mı? Halil Halid Vicinio’ya karşı düşmanı Jorris’le işbirliği mi yapacak? Abdülhamid Vembery ve Rotschilde’e karşı nasıl bir zafer kazanacak?

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid kendisine düşman olan eski vekilleri yakalamayı başarmış, Rothshild’in tertibini çökertmiştir. Rothshild vakit kazanmak için Paris’te yapılacak kongreyi ertelemek ister ama Sabahattin Jön Türk kongresini toplamaya kararlıdır. Abdülhamid kongreye katılan gerçek vatanseverlerin diğerlerinden ayrılması için hazırlığını yapmıştır. Rotschild ise bütün dünyayı Abdülhamid’e karşı ayaklandıracak büyük bir oyun kurar.



Halil Halid ve adamları heroinin dağıtımını engellemek için bir yol bulurlar. Kaçırılan kimyageri kurtarmak için de ellerine bir koz geçer. Kim olduğunu bilmedikleri bir el onlara yardım etmektedir. Elin sahibi hepsine sürpriz olur.



Naime ve Akif hakkında gazetede çıkacak habere son anda Mehmet Selim engel olur. Ancak bu hadise sonucu Naime’nin arası ailesiyle iyice gerilir...



Seniha, Şivenaz’ın oyunuyla korkunç bir tuzağın içine düşerken, Seniha’nın Şivenaz hakkında her şeyi yazmış olduğu günlüğü Bidar’ın eline geçer.

Şivenaz sonunun giderek yaklaştığını anlayınca ne yapacak? Halil Halid’e yardım eden meçhul kişi kim? Abdülhamid’in Rotschild’i kendi kazdığı kuyuya düşürecek olan büyük oyunu ne?