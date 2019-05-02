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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.05.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

Şivenaz yakalanacak mı? | Payitaht Abdülhamid'in 84. bölüm fragmanı yayınlandı

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Şivenaz yakalanacak mı? | Payitaht Abdülhamid'in 84. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT1 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'in 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamid'in 3 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümünde, Rothshcild Abdülhamid’e karşı eski gücünü kazanabilmek ve Vembery’den kurtulmak için Şivenaz’la bir plan yapar. Peki, Payitaht Abdülhamid'in 84. bölümünde başka neler olacak? Şivenaz yakalanacak mı? İşte, merak edilenler.

ES Film’in yapımcılığını üstlendiği, zorlu dönemin güçlü padişahı II.Abdülhamid’in hayatından esinlenilerek öyküleştirilen TRT'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamid'in 3 Mayıs Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak olan 84. bölümünde, Vekiller Vembery’in elindedir. Vembery bu kez sadece kendisi için savaşmaktadır. Hem Abdülhamid’e, hem de Rothschild’e istediklerini yaptırabilmek için acımasızca saldırır. Yapılan bir katliam Abdülhamid’i kahreder. İşte, Payitaht Abdülhamid'in 84. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bazı ipuçları.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN 84. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Abdülhamid’i öldürmek üzere, sarayı ve Payitaht’ı bombalamaya gelen İngiliz gemileri hızla şehre yaklaşmaktadırlar. Rothschild, Abdülhamid’in elindeki belgeleri almak için İngiliz gemilerini durdurmak, kaçırılan eski vekilleri bulmak zorundadır. Vekiller Vembery’in elindedir. Vembery bu kez sadece kendisi için savaşmaktadır. Hem Abdülhamid’e, hem de Rothschild’e istediklerini yaptırabilmek için acımasızca saldırır. Yapılan bir katliam Abdülhamid’i kahreder. Rothshcild Abdülhamid’e karşı eski gücünü kazanabilmek ve Vembery’den kurtulmak için Şivenaz’la bir plan yapar. Şivenaz Abdülhamid’in karşısına çıkar, ama bu kez son oyununu oynayacaktır.

Halil Halid ve adamları Joris’i yakalamaya çalışırken Vicinio’nun ortaya çıkması dengeleri değiştirir. Halil Halid Vicinio’nun kaçırdıklarını kurtarabilmek için uğraşırken Joris’le yolları tekrar kesişir.
Şivenaz, Seniha’yı etkisiz hale getirmiş, Bidar’ın tam itimadını kazanmanın peşine düşmüştür. Ancak bu kez hiçbir şey planladığı gibi gitmeyecektir.

Şivenaz nihayet yakalanacak mı? Halil Halid Vicinio’ya karşı düşmanı Jorris’le işbirliği mi yapacak? Abdülhamid Vembery ve Rotschilde’e karşı nasıl bir zafer kazanacak?

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid kendisine düşman olan eski vekilleri yakalamayı başarmış, Rothshild’in tertibini çökertmiştir. Rothshild vakit kazanmak için Paris’te yapılacak kongreyi ertelemek ister ama Sabahattin Jön Türk kongresini toplamaya kararlıdır. Abdülhamid kongreye katılan gerçek vatanseverlerin diğerlerinden ayrılması için hazırlığını yapmıştır. Rotschild ise bütün dünyayı Abdülhamid’e karşı ayaklandıracak büyük bir oyun kurar.

Halil Halid ve adamları heroinin dağıtımını engellemek için bir yol bulurlar. Kaçırılan kimyageri kurtarmak için de ellerine bir koz geçer. Kim olduğunu bilmedikleri bir el onlara yardım etmektedir. Elin sahibi hepsine sürpriz olur.

Naime ve Akif hakkında gazetede çıkacak habere son anda Mehmet Selim engel olur. Ancak bu hadise sonucu Naime’nin arası ailesiyle iyice gerilir...

Seniha, Şivenaz’ın oyunuyla korkunç bir tuzağın içine düşerken, Seniha’nın Şivenaz hakkında her şeyi yazmış olduğu günlüğü Bidar’ın eline geçer.
Şivenaz sonunun giderek yaklaştığını anlayınca ne yapacak? Halil Halid’e yardım eden meçhul kişi kim? Abdülhamid’in Rotschild’i kendi kazdığı kuyuya düşürecek olan büyük oyunu ne?

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