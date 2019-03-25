Sinemayı jönlerden öğrendim
Selda Alkor, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de ekrana gelen “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Yeşilçam sinemasının iki usta ismi, programda geçmişten günümüze uzanan bir yolculuğa çıktı.
Selda Alkor, tesadüflerle başlayan sinema hayatını anlatırken sinemayı jönlerden ve sinema emekçilerinden öğrendiğini belirtti:
“Ayhan Işık, Kartal Tibet, Sadri Alışık, Fikret Hakan, Tanju Gürsu ilk filmlerimde bana çok yardımcı oldu. Bazen bakışlarıyla, bazen konuşmalarındaki ses tonlarıyla yol gösterirlerdi.”
Oyuncu, yaşadığı tesadüflerinden birini de şöyle anlattı: “Küçükken çok aktif bir kızdım, mahallemizde bütün etkinliklerde ben vardım. ‘Kibritçi Kız’ adlı bir tiyatro oyunu da sergilemiştik. Türkiye’ye adımı duyurduğum film de ‘Kibritçi Kız’ oldu.”
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