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Sinemaya doyacaksınız!

Kanal D izleyiciler bu akşam sinemaya doyacak. Usta oyuncuları kadrosunda buluşturan iki film ardarda izleyici ile buluşacak.

Hürriyet Haber
27.02.2018 - 10:06 | Son Güncelleme :

Saat 20:00'da 'Mandıra Filozofu', 22.00'da ise 'Yusuf Yusuf' ekrana gelecek. 

MANDIRA FİLOZOFU

Yönetmen :Müfit Can Saçıntı 
Türü :Komedi  Yapım yılı :2013Oyuncular : Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu , Begüm Öner 

Konu : Çekimleri doğal güzellikleriyle dünya çapında ünlenmiş Bodrum Çökertme Köyü’nde gerçekleştirilen bir Robinson Crusoe hikayesi olan film “Mandıra Filozofu’ bu akşam Kanal D’ de ekrana geliyor. Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir işadamıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

YUSUF YUSUFYUSUF YUSUF
 
Yönetmen         : Ersoy Güler   Yapım yılı:2014     Türü:Komedi
Oyuncular        : Ali Sunal, Burak Satıbol, Oya Başar, Sinem Öztürk , Bülent Seyran

Konu               : Çocukluğundan bu yana otomobil tutkusu olan ve bir araba yarışçısı olmanın hayalleriyle yaşayan Yusuf'un hikayesinin ele alındığı “Yusuf Yusuf” bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor. Şimdilerde Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelen Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır.

 

 

 

Etiketler: kanal d , sinema filmi , mandıra filozofu , televizyon , yayın , televizyon programı
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