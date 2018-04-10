Sinemada da kötüyü oynadı
“Şahsiyet” dizisinde canlandırdığı Başkomiser Firuz rolüyle adından söz ettiren Fırat Topkorur, yeni sinema filmi “Deliler” için de kamera karşısına geçti.
Ünlü oyuncu, her iki projede de ‘kötü’ karakteri canlandırdığını söyledi: “Firuz, sürprizli bir karakter. Kötü bir polis. Bir sonraki adımında neler yapabileceğini kestirmek çok zor. ‘Deliler’ filminde de kötü bir karakteri canlandırıyorum. General Costel adında vahşi, acımasız bir katili oynuyorum.” Osman Kaya’nın yönettiği, Topkorur’un yanı sıra Erkan Petekkaya, Nur Fettahoğlu ve Cem Uçan’ın rol aldığı “Deliler”, sonbahar aylarında seyirciyle buluşacak.
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