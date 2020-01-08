Sinem Ünsal: Aşkta fazla cesurum

◊ “Mucize Doktor” dizisinden önce neler yapıyordunuz?

- Üniversiteyi bitirdiğim yıl mezun olduğum bölümle alakalı 6 aylık bir editör asistanlığı iş tecrübem oldu. Bu süreçte tiyatro ile ilgilenmeye ve oyunculuk eğitimleri almaya başladım. Daha sonra kendimi setlerde buldum. “Mucize Doktor”dan önce art arda üç dizide yer aldım. Bu süreçte gerçekten hep mucizelere inandım ve sanırım mucize de sonunda beni buldu.

◊ Nazlı karakterinde sizi heyecanlandıran neydi?

- Nazlı, mesleğini seven, azimli, çalışkan bir cerrahi asistanı. Çocukluğundaki travmalar yüzünden insanlara güvenini yitirmiş, kendini çok rahat açamayan, temkinli davranan genç bir kadın. Nazlı’nın mesleğindeki azmi ve vicdanının sesini her şeyden önce dinlemesi bana kendi hayat ve kariyer yolumda da çok şey öğretiyor. Ama en önemlisi de otizmli bir bireyle tamamen insani bir yerden ilişki kurma çabası, empati nedir bizlere tekrar hatırlatıyor olması beni çok etkiliyor. Önyargısız iletişim kurma eğilimi ise beni hem besliyor hem de hepimize hatırlatan kişi olması beni gururlandırıyor. O yüzden Nazlı ile olan yolcuğum şu anda benim için çok değerli.

◊ Karşılaştırmalı edebiyat okumuşsunuz. Kariyerinize neden oyunculukla devam etmeyi tercih ettiniz?

- Oyuncu olmak küçük yaşlardan kanıma giren bir tutku. Kendimi başka meslekte hayal edemiyordum, hâlâ da edemiyorum. Oyunculuk, okuma ve okuduğunu doğru anlama, sonra da anladığını ve yorumladığını izleyiciye en iyi şekilde aktarma yetisine gereksinim duyan bir meslek. Edebiyat okumam benim için karakterleri analiz etmek, hikayenin devamını gözümde canlandırmak, yazarın ne demek istediğini çözmeye çalışmak ve son olarak senaryo halinde gelen bütün kurguyu daha iyi bir şekilde özümsememde çok fazla kolaylık sağlıyor.

İŞİNE SAYGI DUYANLARA HAYRANIM

◊ Yoğun bir dizi temposunda çalışırken bir de tiyatro oyununda oynuyorsunuz. Bu tempoya nasıl ayak uyduruyorsunuz?

- Mesleğimi çok seviyorum. Setler genellikle yorucu, uzun saatlerinizi ayırdığınız yerlerdir, bu yüzden zor olabilir. Sahne ise sizin anlık fiziksel ya da psikolojik durumunuzu tolere edemeyecek disiplindedir. Ama inanın ne iş yapıyorsanız yapın, severek içinde bulunduğunuzda fiziksel yorgunluğu ancak yatağa girdiğinizde fark ediyorsunuz. Uyandığınızda motivasyonunuzun da, konsantrasyonunuzun da tazelendiğini hissediyorsunuz. İkisi de beni ayrı besliyor ve yaşatıyor. Bu tempoya alıştım ve hatta sanırım tutkunu oldum.

◊ “Raif ile Letafet” nasıl bir oyun?

- Hem geleneksel hem çağdaş tiyatro unsurlarını bir arada bulabileceğiniz iki perdelik müzikli bir komedi. İnsanların aşka ve mülkiyete bakışlarını iki farklı perspektiften seyirciye gösterirken, insan zaaflarını kışkırtan ekonomik sistemi eleştiriyor.

◊ Oyunculuk alanında idolünüz kimlerdir?

- Yaşı ya da konumu ne olursa olsun çalışan, gelişen oyuncu benim için en iyisi. Oyunculukta yılgınlığa da olmuşluğa da yer yok bence. Hayran olduğum bir isim vermek benim için zor sanırım. İşine olan saygısı ve özeni eksilmeden devam eden tüm oyunculara ben de saygı ve hayranlık duyuyorum.

SABIRSIZIM, ANIN TADINI ÇIKARMAM

◊ Aşk tanımınız nedir?

- Aşk, refleks gibidir. İstemsiz hareket etmek gibi bir şey ve çok güzel. Bugünlerde bana da kendimi çok özgür ve şanslı hissettiren bir aşk var hayatımda.

◊ Aşk konusunda Nazlı gibi platonik mi takılırsınız, yoksa cesaretli misinizdir?

- Ben fazlasıyla cesurum bu konuda. Olumsuz bir geri dönüş alma ihtimali bile hislerimi açık yaşamam konusunda beni yıldırmıyor.

◊ İkili ilişkilerinizde en çok nelere dikkat edersiniz?

- Saygı. Her türlü ilişkide korunması gereken yegane şey saygı benim için. Özel bir ilişkide iki tarafın da birbirlerinin bireysel alanını kabul etmesi çok önemli. Bu alanın ihlal edildiğini hissetmek, uzaklaşmak, bağları koparmak için yeterli bir sebep bence.

◊ Hayatınızın sonuna kadar tek bir kitabı okumak zorunda kalacak olsanız tercihiniz ne olur acaba?

- Turgut Özakman’ın “Korkma İnsancık Korkma” kitabı.

◊ Kendinizi en sık hangi konuda eleştirirsiniz?

- Çok sabırsızım. Aklımdan geçen şeylerin hemen gerçekleşmesini istiyorum.

◊ Batıl inançlarınız var mı?

- Her yeni girdiğim yere sağ ayağımla giriyorum. Bir de tiyatroda sahneye çıkmadan önce mutlaka iki yudum su içiyorum.

Bursa’da iki oyun

Sinem Ünsal’ın Aras Cem Güler, Barış Özgenç, Bülent Düzgünoğlu ve Kıvanç Kılınç’la birlikte rol aldığı “Raif ile Letafet”, Bursa’da seyirciyle buluşuyor. Kıvanç Kılınç’ın yazdığı, Muhammet Uzuner’in yönettiği oyun, 12 Ocak günü saat 14.00’te Mudanya Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde, saat 20.00’de de Bursa Nilüfer Belediyesi Sahnesi’nde sahnelenecek.