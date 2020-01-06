Sinem Ünsal: Aşk konusunda fazla cesurum

Canlandırdığı Nazlı karakterinde kendinden özelliklerin olduğunu belirten başarılı güzel, “Nazlı’nın otizmli bir bireyle tamamen insani bir yerden ilişki kurma çabası, empati nedir bizlere tekrar hatırlatıyor olması beni çok etkiliyor” diye belirtiyor. Mucizelerin sebepsiz olmadığını belirten Sinem Ünsal, kendi hayatı ile ilgili en büyük mucizesini ise şöyle özetliyor: “ Aklıma gelen tek bir anı yok, beni mutlu eden her şeyi yüksek duygularla karşılıyorum, mucizevi kılıyorum. Mucizeleri seviyorum” Aşk konusunda cesur olduğunu da belirten güzel oyuncu Sinem Ünsal, “ Aşk konusunda fazlasıyla cesurum. Olumsuz bir geri dönüş alma ihtimali bile hislerimi açık yaşamam konusunda beni yıldırmıyor” dedi.





