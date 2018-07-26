Sinem Gedik kimdir? Sinem Gedik hakkında tüm detaylar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
26.07.2018 - 10:41, Son Güncelleme:

Sinem Gedik kimdir? Sinem Gedik hakkında tüm detaylar

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Sinem Gedik kimdir? Sinem Gedik hakkında tüm detaylar

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ile boşanması sonrası ve son dönemde magazin basınında yer alan haberlerin ardından gündeme gelen Sinem Gedik'in kim olduğu merak konusu oldu. Sinem Gedik hakkında merak ettikleri sorulara internette yanıt arayan vatandaşlar, Sinem Gedik'e dair detayları öğrenmek istiyor. Peki, Sinem Gedik kimdir?

Sinem Gedik son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Magazin basınını yakından takip eden kişilerin merak ettiği Sinem Gedik'in biyografisi, günün en çok araştırılan konuları arasına yer aldı. İşte, Sinem Gedik hakkında merak edilen detaylar...

Sinem Gedik, 1987 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.  Üniversite eğitimini tasarım mühendisliği bölümünde tamamlanmıştır. Çok genç yaşta nikah masasına oturan Sinem Ceceli, kendisinden 7 yaş büyük olan Mustafa Ceceli ile 1 kasım 2008 tarihinde evlenmişti. İkilinin Arın Ceceli adında 6 yaşında bir oğlu vardır.

SİNEM GEDİK'E AĞIR SUÇLAMA

9 yıllık eşi Sinem Ceceli'den boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ve bu nedenle ağır eleştiriler alan Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik'i suçladı. Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Ocak ayından beri boşanma sürecinde olduklarını ifade eden Mustafa Ceceli, "Ocak ayında başlayan boşanma süreci sanki bir haftada olup bitmiş gibi lanse edildi.. Boşanma kararımızdan çok sonra başlayan ilişkim sanki boşanma sebebi gibi gösterildi.. Bu fotoğrafları basına kim ve kimlerin verdiği apaçık ortada zaten.. Amaç; beni karalamak.. Gizlice bilgisayarıma girip e-postamdan fotoğrafların fotoğrafı aylar önce çekilmişti zaten.. Nedense anlaşmalı boşanma protokolündeki istekleri yerine getiriline kadar beklenildi...." dedi.

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