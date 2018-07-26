Sinem Gedik kimdir? Sinem Gedik hakkında tüm detaylar
Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ile boşanması sonrası ve son dönemde magazin basınında yer alan haberlerin ardından gündeme gelen Sinem Gedik'in kim olduğu merak konusu oldu. Sinem Gedik hakkında merak ettikleri sorulara internette yanıt arayan vatandaşlar, Sinem Gedik'e dair detayları öğrenmek istiyor. Peki, Sinem Gedik kimdir?
Sinem Gedik son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Magazin basınını yakından takip eden kişilerin merak ettiği Sinem Gedik'in biyografisi, günün en çok araştırılan konuları arasına yer aldı. İşte, Sinem Gedik hakkında merak edilen detaylar...
Sinem Gedik, 1987 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini tasarım mühendisliği bölümünde tamamlanmıştır. Çok genç yaşta nikah masasına oturan Sinem Ceceli, kendisinden 7 yaş büyük olan Mustafa Ceceli ile 1 kasım 2008 tarihinde evlenmişti. İkilinin Arın Ceceli adında 6 yaşında bir oğlu vardır.
SİNEM GEDİK'E AĞIR SUÇLAMA
9 yıllık eşi Sinem Ceceli'den boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ve bu nedenle ağır eleştiriler alan Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik'i suçladı. Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Ocak ayından beri boşanma sürecinde olduklarını ifade eden Mustafa Ceceli, "Ocak ayında başlayan boşanma süreci sanki bir haftada olup bitmiş gibi lanse edildi.. Boşanma kararımızdan çok sonra başlayan ilişkim sanki boşanma sebebi gibi gösterildi.. Bu fotoğrafları basına kim ve kimlerin verdiği apaçık ortada zaten.. Amaç; beni karalamak.. Gizlice bilgisayarıma girip e-postamdan fotoğrafların fotoğrafı aylar önce çekilmişti zaten.. Nedense anlaşmalı boşanma protokolündeki istekleri yerine getiriline kadar beklenildi...." dedi.
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