Sinbad için çağırdılar
İki yıldır katıldığı Cannes Film Festivali’nde dünya basını kadar ünlü yönetmen ve yapımcıların da dikkatini çeken Dilan Çiçek Deniz, sürpriz bir teklif üzerine apar topar İngiltere’ye uçtu.
Ünlü oyuncu, cast çalışmalarına Londra’da devam edilen “Sinbad” filminin seçmelerine katıldı. Deniz, kadroya alındığı takdirde önümüzdeki yıl bu iddialı yapımda kamera karşısına geçecek.
Dilan Çiçek Deniz, ağustos ayında da bazı önemli ajanslarla görüşmek üzere İngiltere ve Amerika’ya gitmeyi planlıyor.
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