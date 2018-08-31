Sıfır Bir sezon finali yaptı! Yeni sezon ne zaman başlıyor?
Sıfır Bir 30 Ağustos Perşembe akşamı 4. sezon 11. bölümüyle sezon finali yaptı. İntikam için her türlü tehlikeyi göze alan Hürriyet Mahallesi gençleri, Sami ve adamlarının bulunduğu köye baskın yapmıştır. Sıfır Bir sezon finalinde bir diğer çarpışma ise hapishanede gerçekleşmiştir. Yahya'nın adamlarını köşeye sıkıştıran Nesih ve arkadaşları, hesaplarını kesmiştir. Peki, Sıfır Bir yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, sezon finali ve yeni sezon hakkında bazı bilgiler
Sıfır Bir, sezon finalini gerçekleştirmesinin ardından yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuyla gündeme geldi. Yürek burkan sezon finalinin ardından akıllarda soru işareti bırakan Sıfır Bir, yeni sezon sorgulamalarıyla merak konusu oldu. Peki, Sıfır Bir yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, sezon finali ve detaylı bilgiler
Sıfır Bir'in yeni sezona ne zaman başlayacağı hakkında yapımcı ve yayıncı kanadından herhangi bir bilgi gelmedi. İlerleyen günlerde bilgi gelmesi halinde detayları haberimizden edinebilirsiniz.
BÜYÜK ÇARPIŞMA GERÇEKLEŞTİ
Özgür'ün öldürülmesinin ardından artık azdan az, çoktan çok gider mantığıyla saldırıya hazırlanan Hürriyet Mahallesinin gençleri, Sami'nin köyünü basmıştır. Kardeşi ve adamlarıyla birlikte köyde pusuya yatan Sami, ne kadar mücadele etseler de mahalleli gençlere engel olamamıştır. Karşılıklı kayıplar veren tarafların bir diğer mücadelesi ise dört duvar içerisinde gerçekleşmiştir. Hapishanede Yahyalara karşı kan davası başlatan Nesih ve arkadaşları, kayıplar verseler de ellerinden geleni yapmışlardır. Sezon finalinin son sahnesinde ise Cio'nun vurulması Savaş ve diğerlerini derinden yaralamıştır.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Suların durulmadığı Hürriyet Mahallesinde Sami Ağa'nın planlarına yeni bir ortak daha dahil oluyor. Oğlu Cengiz'in ölümünün ardından Türkiye'ye kaçak yollardan geçiş yapan acılı baba, Sami'yi tüm bunlardan sorumlu tutmaktadır. Sami'nin her hamlesine karşı bir reflekse sahip olan Savaş ve ekibi, içerdeki eyleme karşı ise çaresiz beklemektedir. Ellerinde sadece Necip'e karşı kullanacakları koz bulunan ekip, Yahya ve arkadaşlarının yapacağı eylemde çaresiz kalmaktadır. İşte, yeni bölümden bazı görüntüler;
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