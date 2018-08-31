Sıfır Bir sezon finali yaptı! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
31.08.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Sıfır Bir sezon finali yaptı! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

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Sıfır Bir sezon finali yaptı! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Sıfır Bir 30 Ağustos Perşembe akşamı 4. sezon 11. bölümüyle sezon finali yaptı. İntikam için her türlü tehlikeyi göze alan Hürriyet Mahallesi gençleri, Sami ve adamlarının bulunduğu köye baskın yapmıştır. Sıfır Bir sezon finalinde bir diğer çarpışma ise hapishanede gerçekleşmiştir. Yahya'nın adamlarını köşeye sıkıştıran Nesih ve arkadaşları, hesaplarını kesmiştir. Peki, Sıfır Bir yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, sezon finali ve yeni sezon hakkında bazı bilgiler

Sıfır Bir, sezon finalini gerçekleştirmesinin ardından yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuyla gündeme geldi. Yürek burkan sezon finalinin ardından akıllarda soru işareti bırakan Sıfır Bir, yeni sezon sorgulamalarıyla merak konusu oldu. Peki, Sıfır Bir yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, sezon finali ve detaylı bilgiler

Sıfır Bir'in yeni sezona ne zaman başlayacağı hakkında yapımcı ve yayıncı kanadından herhangi bir bilgi gelmedi. İlerleyen günlerde bilgi gelmesi halinde detayları haberimizden edinebilirsiniz.

BÜYÜK ÇARPIŞMA GERÇEKLEŞTİ

Özgür'ün öldürülmesinin ardından artık azdan az, çoktan çok gider mantığıyla saldırıya hazırlanan Hürriyet Mahallesinin gençleri, Sami'nin köyünü basmıştır. Kardeşi ve adamlarıyla birlikte köyde pusuya yatan Sami, ne kadar mücadele etseler de mahalleli gençlere engel olamamıştır. Karşılıklı kayıplar veren tarafların bir diğer mücadelesi ise dört duvar içerisinde gerçekleşmiştir. Hapishanede Yahyalara karşı kan davası başlatan Nesih ve arkadaşları, kayıplar verseler de ellerinden geleni yapmışlardır. Sezon finalinin son sahnesinde ise Cio'nun vurulması Savaş ve diğerlerini derinden yaralamıştır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Suların durulmadığı Hürriyet Mahallesinde Sami Ağa'nın planlarına yeni bir ortak daha dahil oluyor. Oğlu Cengiz'in ölümünün ardından Türkiye'ye kaçak yollardan geçiş yapan acılı baba, Sami'yi tüm bunlardan sorumlu tutmaktadır. Sami'nin her hamlesine karşı bir reflekse sahip olan Savaş ve ekibi, içerdeki eyleme karşı ise çaresiz beklemektedir. Ellerinde sadece Necip'e karşı kullanacakları koz bulunan ekip, Yahya ve arkadaşlarının yapacağı eylemde çaresiz kalmaktadır. İşte, yeni bölümden bazı görüntüler;

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