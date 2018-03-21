Sıfır Bir İnstagram'ın başarı hikayeleri arasına girdi
BLUTV’nin özel yapımı “Sıfır Bir-Bir Zamanlar Adana’da” dizisi instagram başarı hikayelerinde.. Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nde bir grup gencin illegal olaylara karşı giriştikleri mücadeleyi anlatan fenomen internet dizisi Sıfır Bir- “Bir Zamanlar Adana’da”’nın çok beklenen 3. sezonu geçtiğimiz yıl sonunda BluTV’de yayınlanmıştı
Sıfır Bir-“Bir Zamanlar Adana” ile farkındalık yaratmayı ve aboneliklerini artırmayı hedefleyen BluTV Instagram Stories’in mobil kullanımlarından yola çıkarak kampanya planlaması yaptı.
Premium üyelik için kaydolma olasılığı yüksek kitlelere ulaşmayı hedeflenen kampanyada, Adana ve çevre illeri, BluTV’nin mevcut üyelerine benzeyen kişiler ve reklamlara tıklamış ama üye olmamış herkes bu kampanyaya dahil edilerek markanın mevcut üyeleri kampanya dışında tutuldu ve efektif bütçe kullanımı sağlandı.
Instagram Stories’de mobil’e özel dikkat odaklı yaratıcı videolar ile reklamlarını yayınlayan marka bu çarpıcı reklam deneyimi ile istediği farkındalığı yaratmakla kalmadı aynı zamanda aboneliklerini de artırdı.
Reklam sonuçlarından da görüldüğü üzere stories reklamları BluTV’ye feed'deki diğer reklamlardan % 28 daha fazla dönüşüm getirdi.
Kampanya Instagram’ın global sitesinde başarı hikayeleri arasında yerini aldı.
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