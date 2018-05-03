Sıfır Bir – “Bir Zamanlar Adana’da” nın çekimleri başladı
Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nde bir grup gencin illegal olaylara karşı giriştikleri mücadeleyi anlatan Sıfır Bir - “Bir Zamanlar Adana’da”nın heyecanla beklenen 4.sezonunun çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.
Geçtiğimiz günlerde 4.sezonun çekimlerine başlayan ve çok yakında yeni bölümleri de yine BluTV’de yayınlanacak olan Sıfır Bir - “Bir Zamanlar Adana’da” setinden ilk fotoğraflar yayınlandı.
İlk üç sezonda, bir göç gettosu olan Hürriyet Mahallesi’nde büyümüş Savaş, Cio, Özgür, Cihat Sarsılmaz ve Anafor'un uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı giriştikleri amansız mücadeleyi anlatan dizinin arka planına grafiti, rap ve sokak kültürü hakim.
3. Sezon finaliyle izleyicisinde yeni sezona dair büyük merak uyandıran Sıfır Bir – “Bir Zamanlar Adana’da” dizisinin tüm bölümleri, kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için BluTV’de.
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