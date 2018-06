Sıfır Bir 4. sezonu BLU TV'de başlıyor! İşte 4. sezon ilk bölüm fragmanı

BLU TV'nin, Türkiye'de en çok sevilen internet dizileri arasında yer alan yapıtı Sıfır Bir, 4. sezonu ile izleyicilerine kavuşacak. Adana'da uyuşturucu çeteleriyle büyük bir savaş veren Savaş, Cio ve diğerlerinin mücadelesini anlatan Sıfır Bir, 4. sezonu ile izleyicisinin önüne çıkacak. Peki, Sıfır Bir 4. sezonu ne zaman başlayacak? İşte, BLU TV üzerinden izlenebilecek heyecan dolu dizi hakkında detaylı bilgiler

SIFIR BİR 4. SEZONU İLK BÖLÜMÜ İLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKIYOR

Sezon finali ile uzun süredir ekranlarda olmayan Sıfır Bir dizisi, 4. sezonu ile 7 Haziran Perşembe günü izleyicisinin karşısına çıkacak. Yeni sezonda, Savaş ve arkadaşlarının hapishanede karşılaştığı tipler karşısında verdiği mücadele izleyicilerle buluşacak.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana’da, aşina olduğumuz suç dizilerinden hayli farklı bir yapıya sahip. Alışık olduğumuz üzere Sıfır Bir sadece bir intikam hikâyesini, bir hırsızlığı ya da bir katliamı anlatmıyor; aslında her sahnesinde daha derine, sosyokültürel bir arka plana göndermelerde bulunuyor. Hikâye aslında bir grup gencin, bir dizi haksızlıkla ettiği mücadeleyi anlatıyor. Bu mücadele neticesinde sahip olunan her bir zafer, onlara inanan daha fazla yoksul insanı; her gözü yaşlı yoksul insan da ekibin sırtına daha fazla yük, mesuliyet ve sönmez bir azmi beraberinde getiriyor.20’li yaşlarda üç delikanlının; Savaş, Cio ve Özgür’ün, kadim dostları Cihat Sarsılmaz ve Anafor’la beraber kendilerini ortalarında buldukları bu düzen, zamanla onların değişmez kara bahtı oluyor.Yeni düzende Hürriyet Mahallesi’nde resim değil, grafiti yapılıyor. Hürriyet Mahallesi’nde arabesk müziğe rap ezgileri karışıyor. Hürriyet Mahallesi’nde fuhuş, uyuşturucu satışı yapanlara karşı mücadele yine aynı mahallenin gençleri tarafından sonuna kadar veriliyor. Zaman kavramının kaybolduğu bu hikâyede mahallenin kendi kuralları vardır ve bu kurallar, cezaların yetersiz kaldığı her an devreye girmeye mecburdur.Savaş ve ekibi, mecburdur. Başka çareleri yoktur. Onlara başka çare bırakılmamıştır…Sıfır Bir sadece sıradan bir suç hikâyesini değil; ülkemizin, hatta dünyanın yoksul kesimlerinin gerçeğini anlatıyor. Evrenseli, yerel üzerinden yakalamayı başarıyor. Tıpkı dizinin yaratıcılarının Adanalı öncüleri Yaşar Kemal’in İnce Memed’le tüm dünyayı fethettiği ya da Yılmaz Güney’in, filmleriyle, bir kesime değil, tüm dünyaya seslendiği gibi. Adana’nın en yoksul mahallelerinden biri olan Hürriyet Mahallesi’ndeki her bir başkaldıran, maalesef bir o kadar suçlu ama iyi ki bir o kadar da insan.

SIFIR BİR İNSTAGRAM'IN EN BAŞARILILARINDAN

Sıfır Bir-“Bir Zamanlar Adana” ile farkındalık yaratmayı ve aboneliklerini artırmayı hedefleyen BluTV Instagram Stories’in mobil kullanımlarından yola çıkarak kampanya planlaması yaptı.

Premium üyelik için kaydolma olasılığı yüksek kitlelere ulaşmayı hedeflenen kampanyada, Adana ve çevre illeri, BluTV’nin mevcut üyelerine benzeyen kişiler ve reklamlara tıklamış ama üye olmamış herkes bu kampanyaya dahil edilerek markanın mevcut üyeleri kampanya dışında tutuldu ve efektif bütçe kullanımı sağlandı.

Instagram Stories’de mobil’e özel dikkat odaklı yaratıcı videolar ile reklamlarını yayınlayan marka bu çarpıcı reklam deneyimi ile istediği farkındalığı yaratmakla kalmadı aynı zamanda aboneliklerini de artırdı.

Reklam sonuçlarından da görüldüğü üzere stories reklamları BluTV’ye feed'deki diğer reklamlardan % 28 daha fazla dönüşüm getirdi.

Kampanya Instagram’ın global sitesinde başarı hikayeleri arasında yerini aldı.