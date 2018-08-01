Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanında Sami yangına körükle gidiyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriTelevizyon Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanında Sami yangına körükle gidiyor!
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Televizyon
01.08.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanında Sami yangına körükle gidiyor!

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Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanında Sami yangına körükle gidiyor!

Sıfır Bir yine aksiyon dolu bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cengiz'in öldürülmesinin ardından intikam yemini eden Sami, vargücüyle Savaş ve arkadaşlarına saldırmaya devam ediyor. Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanında bu durumun farkında olan Savaş ve Cio ve ekibi, savunma için harekete geçiyor. Diğer taraftan iyice köşeye sıkışan Necip ise sıkışan kuyruğunu kurtarmak için faaliyetlerine başlıyor. İşte, Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanında olaylar gelişmeye devam ediyor. Savaş ve arkadaşları içerdeyken Cihat'ın düzenlediği operasyonla öldürdüğü Cengiz, amcası Sami'de intikam duygusunu uyandırmıştır. Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanında düzenlediği saldırı ile mahallenin dengesini bozan Sami, bunun devamını getirebilmek için planlarını sürdürüyor. Sıfır Bir 4.sezon 9. bölüm fragmanında Savaş ve arkadaşları ise bu saldırı karşısında boş durmuyor. İşte, son bölümden detaylar ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Burak ve Cengo'nun abisini öldüren Sami Ağa, karşısına büyük bir belayı aldığının farkında değildir. Eylem yapmak için hazırlıklarını devam ettiren Sami Ağa, eylemin en büyüğüyle karşılaşma ihtimalini göz ardı etmektedir. Diğer taraftan Cengiz'in babası ise kaçak yollardan geldiği Adana'da intikam için harekete geçmeye hazırlanmaktadır. Necip ise başına aldığı görüntü belasından nasıl kurtulacağını kara kara düşünmektedir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sıfır Bir'in son bölümünde yeğeni Cengiz'i kaybeden Sami, mahallede karşısına kim çıkarsa çıksın ortadan kaldırma konusunda kararlıdır. Hapishaneden yeni çıkan Cio, Savaş ve Özgür ise karşılarındaki tehditin farkındadır. Bu nedenle mahallenin abileriyle bir toplantı yapmaya karar veren üçlü, Gökhan'ın tavrı konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. Mahallenin gençlerine karşı aşağılayıcı bir tavır sergileyen Gökhan, Cio'dan tepki görünce toplantı masasında gerilim yaşanmıştır.

Cezaevinde ise sıkı denetim vardır. Necip artık elini kolunu sallayarak işlerini yürütememektedir. Savaş ise Necip'in yaptıklarının gizli kamera görüntülerini ele geçirmiş ve eline büyük bir koz geçmiştir.

SIFIR BİR BLU TV'DEN NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en gerçek dizisi olarak dikkat çeken S1F1R B1R - B1R ZAMANLAR ADANA'DA, Adana'nın getto mahallelerinin hikayesini anlatıyor. Uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı amansız bir mücadeleye giren Savaş, Cio, Özgür, Sarsılmaz ve Anafor'un çarpıcı yolculuklarına tanık olduğumuz dizinin arka planına grafiti, rap ve sokak kültürü hakim.

Üyelik işleminin söz konusu olduğu BluTv, ilk 7 gün ücretsiz olarak hizmet vermektedir. İlk 7 günün ardından ise aylık 14.90 türk lirası ödeyerek üye olabileceğiniz bu uygulama için herhangi bir taahhüt söz konusu değildir. Yani istenildiği zaman üyelik iptal ettirilebilir ve herhangi bir cayma bedeli ödenmez.

BluTV'yi 7 gün boyunca ücretsiz deneyebilir ve istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Deneme sürecinde hiçbir şekilde ödeme alınmayacaktır. Hesabım sayfasında belirtilen otomatik yenilenme tarihinde tutar çekilerek hizmetiniz 1 ay uzatılır.

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