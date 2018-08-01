Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanında Sami yangına körükle gidiyor!
Sıfır Bir yine aksiyon dolu bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cengiz'in öldürülmesinin ardından intikam yemini eden Sami, vargücüyle Savaş ve arkadaşlarına saldırmaya devam ediyor. Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanında bu durumun farkında olan Savaş ve Cio ve ekibi, savunma için harekete geçiyor. Diğer taraftan iyice köşeye sıkışan Necip ise sıkışan kuyruğunu kurtarmak için faaliyetlerine başlıyor. İşte, Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanında olaylar gelişmeye devam ediyor. Savaş ve arkadaşları içerdeyken Cihat'ın düzenlediği operasyonla öldürdüğü Cengiz, amcası Sami'de intikam duygusunu uyandırmıştır. Sıfır Bir 4. sezon 9. bölüm fragmanında düzenlediği saldırı ile mahallenin dengesini bozan Sami, bunun devamını getirebilmek için planlarını sürdürüyor. Sıfır Bir 4.sezon 9. bölüm fragmanında Savaş ve arkadaşları ise bu saldırı karşısında boş durmuyor. İşte, son bölümden detaylar ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Burak ve Cengo'nun abisini öldüren Sami Ağa, karşısına büyük bir belayı aldığının farkında değildir. Eylem yapmak için hazırlıklarını devam ettiren Sami Ağa, eylemin en büyüğüyle karşılaşma ihtimalini göz ardı etmektedir. Diğer taraftan Cengiz'in babası ise kaçak yollardan geldiği Adana'da intikam için harekete geçmeye hazırlanmaktadır. Necip ise başına aldığı görüntü belasından nasıl kurtulacağını kara kara düşünmektedir.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sıfır Bir'in son bölümünde yeğeni Cengiz'i kaybeden Sami, mahallede karşısına kim çıkarsa çıksın ortadan kaldırma konusunda kararlıdır. Hapishaneden yeni çıkan Cio, Savaş ve Özgür ise karşılarındaki tehditin farkındadır. Bu nedenle mahallenin abileriyle bir toplantı yapmaya karar veren üçlü, Gökhan'ın tavrı konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. Mahallenin gençlerine karşı aşağılayıcı bir tavır sergileyen Gökhan, Cio'dan tepki görünce toplantı masasında gerilim yaşanmıştır.
Cezaevinde ise sıkı denetim vardır. Necip artık elini kolunu sallayarak işlerini yürütememektedir. Savaş ise Necip'in yaptıklarının gizli kamera görüntülerini ele geçirmiş ve eline büyük bir koz geçmiştir.
SIFIR BİR BLU TV'DEN NASIL İZLENİR?
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en gerçek dizisi olarak dikkat çeken S1F1R B1R - B1R ZAMANLAR ADANA'DA, Adana'nın getto mahallelerinin hikayesini anlatıyor. Uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı amansız bir mücadeleye giren Savaş, Cio, Özgür, Sarsılmaz ve Anafor'un çarpıcı yolculuklarına tanık olduğumuz dizinin arka planına grafiti, rap ve sokak kültürü hakim.
Üyelik işleminin söz konusu olduğu BluTv, ilk 7 gün ücretsiz olarak hizmet vermektedir. İlk 7 günün ardından ise aylık 14.90 türk lirası ödeyerek üye olabileceğiniz bu uygulama için herhangi bir taahhüt söz konusu değildir. Yani istenildiği zaman üyelik iptal ettirilebilir ve herhangi bir cayma bedeli ödenmez.
BluTV'yi 7 gün boyunca ücretsiz deneyebilir ve istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Deneme sürecinde hiçbir şekilde ödeme alınmayacaktır. Hesabım sayfasında belirtilen otomatik yenilenme tarihinde tutar çekilerek hizmetiniz 1 ay uzatılır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle