Sıfır Bir 4. sezon 8. bölüm fragmanında Cio'dan sert çıkış!
Sıfır Bir 4. sezon 8. bölüm fragmanı yine heyecan dolu sahnelerin sinyalini verdi. Hapishaneden yeni çıkan Savaş, Cio ve Özgür, dostlarına kavuşmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da içerde bıraktıklarının hüznünü sürmektedir. İçeride olduğu gibi dışarıda da düşmana karşı pozisyonlarını korumak isteyen Savaş ve ekibi, Sıfır Bir 4. sezon 8. bölümünde heyecan dolu bir maceranın içerisine atılmaya hazırlanıyor. İşte, Blu TV ekranlarının sevilen dizisi Sıfır Bir'in 4. sezon 8. bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Sıfır Bir 4. sezon 8. bölüm fragmanı, yeni bölümde yaşanacaklar hakkında küçük ipuçları verdi. Karşılarına çıkan ve Adana'nın gençlerini kötü yola sürükleyen kim olursa olsun savaşmaktan çekinmeyen Hürriyet Mahallesinin delikanlıları, yeğenini kaybetmenin verdiği çılgınlıkla elini kana bulamaya hazırlanan Sami'yi bitirmek için gayret gösterecek. İşte, tüm bunların yaşanacağı Sıfır Bir 4. sezon 8. bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler
SIFIR BİR 4. SEZON 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Sıfır Bir'in yeni bölümünde yeğeni Cengiz'i kaybeden Sami, mahallede karşısına kim çıkarsa çıksın ortadan kaldırma konusunda kararlıdır. Hapishaneden yeni çıkan Cio, Savaş ve Özgür ise karşılarındaki tehditin farkındadır. Bu nedenle mahallenin abileriyle bir toplantı yapmaya karar veren üçlü, Gökhan'ın tavrı konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. Mahallenin gençlerine karşı aşağılayıcı bir tavır sergileyen Gökhan, Cio'dan tepki görünce toplantı masasında gerilim yaşanmıştır.
Cezaevinde ise sıkı denetim vardır. Necip artık elini kolunu sallayarak işlerini yürütememektedir. Savaş ise Necip'in yaptıklarının gizli kamera görüntülerini ele geçirmiş ve eline büyük bir koz geçmiştir.
SIFIR BİR BLU TV'DEN NASIL İZLENİR?
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en gerçek dizisi olarak dikkat çeken S1F1R B1R - B1R ZAMANLAR ADANA'DA, Adana'nın getto mahallelerinin hikayesini anlatıyor. Uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı amansız bir mücadeleye giren Savaş, Cio, Özgür, Sarsılmaz ve Anafor'un çarpıcı yolculuklarına tanık olduğumuz dizinin arka planına grafiti, rap ve sokak kültürü hakim.
Üyelik işleminin söz konusu olduğu BluTv, ilk 7 gün ücretsiz olarak hizmet vermektedir. İlk 7 günün ardından ise aylık 14.90 türk lirası ödeyerek üye olabileceğiniz bu uygulama için herhangi bir taahhüt söz konusu değildir. Yani istenildiği zaman üyelik iptal ettirilebilir ve herhangi bir cayma bedeli ödenmez.
BluTV'yi 7 gün boyunca ücretsiz deneyebilir ve istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Deneme sürecinde hiçbir şekilde ödeme alınmayacaktır. Hesabım sayfasında belirtilen otomatik yenilenme tarihinde tutar çekilerek hizmetiniz 1 ay uzatılır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle