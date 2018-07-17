Sıfır Bir 4. sezon 7. bölüm fragmanında Sami'nin öfkesi büyük!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
17.07.2018 - 17:02, Son Güncelleme:

Sıfır Bir 4. sezon 7. bölüm fragmanında Sami'nin öfkesi büyük!

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Sıfır Bir 4. sezon 7. bölüm fragmanında Sami'nin öfkesi büyük!

Sıfır Bir dizisi 4. sezon 7. bölüm fragmanında Sami ağanın canını yakma konusunda kararlı olan Savaş'ın ekibi, Cengiz'i pusuya düşürerek canını almıştır. Sami ağanın hem yeğeni hem de sağ kolu olan Cengiz'in ölümü, ağayı iyice çılgına döndürmüştür. Sıfır Bir 4. sezon 7. bölümünde kan davasını körüklemeye kararlı olan Sami, karşısında olan kim varsa ezip geçme niyetindedir. İşte, Sıfır Bir dizisinin yeni bölüm fragmanı ve BLU TV'yi ücretsiz izleme fırsatı

Sıfır Bir 4. sezon 7. bölümünde heyecan yine doruklarda olacak. Adana'da yaşanan olayları ekrana taşıyan dizinin yeni bölümünde, yeğenini kaybeden Sami'nin güç kavgası, artık resmen kan davasına dönüşmüştür. Kendisine yakın hissettiği yeğeni Cengiz'in ölümü, Sıfır Bir 4. sezon 7. bölümünde Sami'yi derinden vuracaktır. diğer taraftan Cihat, her ne kadar Cengiz'i öldürmenin heyecanını yaşasa arkadaşlarını dikkatli olmaları konusunda tembihlemektedir. İşte, Sıfır Bir 4. sezon 7. bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

SIFIR BİR 4. SEZON 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Savaş, CİO ve ekibinin dışarıdaki temsilcisi olan Cihat Sarsılmaz, Cengiz ve adamlarını pusuya düşürüp öldürmüştür. Memlekette her türlü pisliği çevirmeyi kendisine hak olarak gören Sami ağa, bir numaralı adamı ve yeğeni olan Cengiz'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktadır. Bu saatten sonra Sami'nin tek istediği şey, karşı taraftan olabildiğince fazla kişiyi öldürmek olacaktır. Bu tehlikenin farkında olan Cihat ve ekibi ise dikkatli davranma konusunda karar kılmıştır.

SIFIR BİR BLU TV'DEN NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en gerçek dizisi olarak dikkat çeken S1F1R B1R - B1R ZAMANLAR ADANA'DA, Adana'nın getto mahallelerinin hikayesini anlatıyor. Uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı amansız bir mücadeleye giren Savaş, Cio, Özgür, Sarsılmaz ve Anafor'un çarpıcı yolculuklarına tanık olduğumuz dizinin arka planına grafiti, rap ve sokak kültürü hakim.

Üyelik işleminin söz konusu olduğu BluTv, ilk 7 gün ücretsiz olarak hizmet vermektedir. İlk 7 günün ardından ise aylık 14.90 türk lirası ödeyerek üye olabileceğiniz bu uygulama için herhangi bir taahhüt söz konusu değildir. Yani istenildiği zaman üyelik iptal ettirilebilir ve herhangi bir cayma bedeli ödenmez.

BluTV'yi 7 gün boyunca ücretsiz deneyebilir ve istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Deneme sürecinde hiçbir şekilde ödeme alınmayacaktır. Hesabım sayfasında belirtilen otomatik yenilenme tarihinde tutar çekilerek hizmetiniz 1 ay uzatılır.

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