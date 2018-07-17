Sıfır Bir 4. sezon 7. bölüm fragmanında Sami'nin öfkesi büyük!
Sıfır Bir dizisi 4. sezon 7. bölüm fragmanında Sami ağanın canını yakma konusunda kararlı olan Savaş'ın ekibi, Cengiz'i pusuya düşürerek canını almıştır. Sami ağanın hem yeğeni hem de sağ kolu olan Cengiz'in ölümü, ağayı iyice çılgına döndürmüştür. Sıfır Bir 4. sezon 7. bölümünde kan davasını körüklemeye kararlı olan Sami, karşısında olan kim varsa ezip geçme niyetindedir. İşte, Sıfır Bir dizisinin yeni bölüm fragmanı ve BLU TV'yi ücretsiz izleme fırsatı
Sıfır Bir 4. sezon 7. bölümünde heyecan yine doruklarda olacak. Adana'da yaşanan olayları ekrana taşıyan dizinin yeni bölümünde, yeğenini kaybeden Sami'nin güç kavgası, artık resmen kan davasına dönüşmüştür. Kendisine yakın hissettiği yeğeni Cengiz'in ölümü, Sıfır Bir 4. sezon 7. bölümünde Sami'yi derinden vuracaktır. diğer taraftan Cihat, her ne kadar Cengiz'i öldürmenin heyecanını yaşasa arkadaşlarını dikkatli olmaları konusunda tembihlemektedir. İşte, Sıfır Bir 4. sezon 7. bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
SIFIR BİR 4. SEZON 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Savaş, CİO ve ekibinin dışarıdaki temsilcisi olan Cihat Sarsılmaz, Cengiz ve adamlarını pusuya düşürüp öldürmüştür. Memlekette her türlü pisliği çevirmeyi kendisine hak olarak gören Sami ağa, bir numaralı adamı ve yeğeni olan Cengiz'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktadır. Bu saatten sonra Sami'nin tek istediği şey, karşı taraftan olabildiğince fazla kişiyi öldürmek olacaktır. Bu tehlikenin farkında olan Cihat ve ekibi ise dikkatli davranma konusunda karar kılmıştır.
SIFIR BİR BLU TV'DEN NASIL İZLENİR?
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en gerçek dizisi olarak dikkat çeken S1F1R B1R - B1R ZAMANLAR ADANA'DA, Adana'nın getto mahallelerinin hikayesini anlatıyor. Uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı amansız bir mücadeleye giren Savaş, Cio, Özgür, Sarsılmaz ve Anafor'un çarpıcı yolculuklarına tanık olduğumuz dizinin arka planına grafiti, rap ve sokak kültürü hakim.
Üyelik işleminin söz konusu olduğu BluTv, ilk 7 gün ücretsiz olarak hizmet vermektedir. İlk 7 günün ardından ise aylık 14.90 türk lirası ödeyerek üye olabileceğiniz bu uygulama için herhangi bir taahhüt söz konusu değildir. Yani istenildiği zaman üyelik iptal ettirilebilir ve herhangi bir cayma bedeli ödenmez.
BluTV'yi 7 gün boyunca ücretsiz deneyebilir ve istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Deneme sürecinde hiçbir şekilde ödeme alınmayacaktır. Hesabım sayfasında belirtilen otomatik yenilenme tarihinde tutar çekilerek hizmetiniz 1 ay uzatılır.
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