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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
09.08.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Sıfır Bir 4. sezon 10. bölüm fragmanında Cengiz'in babası olaya dahil oluyor

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Sıfır Bir 4. sezon 10. bölüm fragmanında Cengiz'in babası olaya dahil oluyor

Sıfır Bir 4. sezon 10. bölüm fragmanında gerilim hat safhaya çıkıyor. Hürriyet Mahallesinde uyuşturucu satışı yaptırmamakta kararlı olan Savaş ve ekibi, karşılarındaki yeni yapılanmanın henüz farkında değildir. Savaş ve adamlarına karşı pusu kurmayı hedefleyen Sami Ağa tarafı, planlarında bazı değişikliklere gitmek zorunda kalacaktır. Sıfır Bir 4. sezon 10. bölümünde olaya dahil olan Cengiz'in babası, Sami Ağa'nın yaptığı yanlışları söylemeye gitmiştir. İşte, Sıfır Bir 4. sezon 10. bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

Sıfır Bir 4. sezon 10. bölümü ile gerilimi hat safhaya taşıyor. İntikam duygusuyla ellerine geçen her fırsatı kullanmaktan çekinmeyen Sami Ağa tarafı, içerde ise Yahya üzerinden planlar kurmaktadır. Konserde büyük bir katliama hazırlanan Yahya ve ekibi, Mahmut'un eylemi afişe etmesi dolayısıyla beklemedikleri bir karşılık görecektir. İşte, Sıfır Bir 4. sezon 10. bölümü ve son bölümden bazı detaylar

SIFIR BİR 4. SEZON 10. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Suların durulmadığı Hürriyet Mahallesinde Sami Ağa'nın planlarına yeni bir ortak daha dahil oluyor. Oğlu Cengiz'in ölümünün ardından Türkiye'ye kaçak yollardan geçiş yapan acılı baba, Sami'yi tüm bunlardan sorumlu tutmaktadır. Sami'nin her hamlesine karşı bir reflekse sahip olan Savaş ve ekibi, içerdeki eyleme karşı ise çaresiz beklemektedir. Ellerinde sadece Necip'e karşı kullanacakları koz bulunan ekip, Yahya ve arkadaşlarının yapacağı eylemde çaresiz kalmaktadır. İşte, yeni bölümden bazı görüntüler;

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Burak ve Cengo'nun abisini öldüren Sami Ağa, karşısına büyük bir belayı aldığının farkında değildir. Eylem yapmak için hazırlıklarını devam ettiren Sami Ağa, eylemin en büyüğüyle karşılaşma ihtimalini göz ardı etmektedir. Diğer taraftan Cengiz'in babası ise kaçak yollardan geldiği Adana'da intikam için harekete geçmeye hazırlanmaktadır. Necip ise başına aldığı görüntü belasından nasıl kurtulacağını kara kara düşünmektedir.

SIFIR BİR BLU TV'DEN NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en gerçek dizisi olarak dikkat çeken S1F1R B1R - B1R ZAMANLAR ADANA'DA, Adana'nın getto mahallelerinin hikayesini anlatıyor. Uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı amansız bir mücadeleye giren Savaş, Cio, Özgür, Sarsılmaz ve Anafor'un çarpıcı yolculuklarına tanık olduğumuz dizinin arka planına grafiti, rap ve sokak kültürü hakim.

Üyelik işleminin söz konusu olduğu BluTv, ilk 7 gün ücretsiz olarak hizmet vermektedir. İlk 7 günün ardından ise aylık 14.90 türk lirası ödeyerek üye olabileceğiniz bu uygulama için herhangi bir taahhüt söz konusu değildir. Yani istenildiği zaman üyelik iptal ettirilebilir ve herhangi bir cayma bedeli ödenmez.

BluTV'yi 7 gün boyunca ücretsiz deneyebilir ve istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Deneme sürecinde hiçbir şekilde ödeme alınmayacaktır. Hesabım sayfasında belirtilen otomatik yenilenme tarihinde tutar çekilerek hizmetiniz 1 ay uzatılır.

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