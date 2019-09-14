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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
14.09.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Sezon başlıyor

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Sezon başlıyor

teve2’nin yeni yayın dönemi başlıyor. Kanalda ilgiyle izlenen “Kelime Oyunu” ve “Derya Baykal’la Gülümse”nin yanı sıra iki yeni program daha ekrana gelecek.

Derya Baykal’la Gülümse

Derya Baykal, sevilen programı “Derya Baykal’la Gülümse” ile kaldığı yerden devam ediyor. Sağlıktan modaya, el işinden ev işine, yemek yapmaktan ev ekonomisine kadar kadınların keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak olan program, pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 14.00’te canlı yayınla ekrana gelecek.

Kelime Oyunu

teve2’nin fenomen yarışma programı “Kelime Oyunu”, yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geliyor. Ali İhsan Varol’un başarılı sunumuyla “Kelime Oyunu”, yeni soru ve yarışmacılarıyla
16 Eylül Pazartesi günü saat 19.45’te izleyici karşısına çıkacak.

Kadın Dokunuşu

Sağlık, moda, güzellik, çocuk bakımı, ilişkiler, hayata ve kadına dair her şey bu programda ekrana geliyor. Seren Fosforoğlu’nun sunduğu “Kadın Dokunuşu” bugün başlıyor.

Beni Takip Et

Sosyal medya ve televizyonu birleştiren, genel koordinatörlüğünü Doğa Sülen’in üstlendiği “Beni Takip Et” adlı yarışma programı, çok yakında teve2’de başlıyor.
Türkiye’nin dört bir yanında yapılacak görüşmelerin ardından daha önce birbirini tanımayan yarışmacılar, İstanbul’da bir AVM’de kurulan yaşam alanında 10 hafta boyunca ünlü birer internet fenomeni olmak için yarışacaklar. Yarışmacılar programda iki takıma ayrılarak birbirleri ile yarışırken, sosyal medyada da televizyonun avantajını kullanarak kendi takipçi sayılarını artırmaya çalışacaklar.
Yarışmacıların sosyal medya hesaplarını takip eden izleyiciler de, yarışmacıların oynayacağı veya sosyal medya üzerinden doğrudan takipçiler için yapılacak çok sayıda interaktif yarışmayla bu heyecana dahil olarak ödüller kazanabilecekler.

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