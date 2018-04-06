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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
06.04.2018 - 16:11, Son Güncelleme:

Seyhan Şaşko kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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Seyhan Şaşko kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Sunuculuğunu yaptığı spor programları ve bu programlardaki sempatik tavırlarıyla tanınan ünlü televizyon sunucusu Seyhan Şaşko'nun kim olduğu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son dönemlerin en dikkat çeken isimlerinden olan Seyhan Şaşko, zaman zaman basında yer alan haberler ve konuk olduğu televizyon programlarının ardından tekrara gündem oluyor. Peki, Seyhan Şaşko kimdir? Seyhan Şaşko kaç yaşında ve nereli?

Kariyerindeki yükselişinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde olan bir isim olan Seyhan Şaşko, sunuculuğunu üstlendiği spor programlarındaki performansı kadar, güzelliği ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte, son dönemlerin en çok merak edilen ve konuşulan spor sunucularından biri olan Seyhan Şaşko hakkında merak edilen her şey...

SEYHAN ŞAŞKO KİMDİR?

Seyhan Şaşko 7 Ocak 1989 tarihinde bir zamanlar Osmanlı şehri olan Makedonya'ya bağlı Ohrid'te dünyaya geldi. Babasının iş durumu nedeniyle ailesiyle birlikte üç yaşında Türkiye'ye gelen Şaşko, FMV Ayazağa Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Başarılı sunucu ayrıca, İstanbul Üniversitesi'nde 4 yıl Müzikal Tiyatro eğitimi almıştır.

Televizyonculuk kariyerine 2009 yılında, TRT'de başlayan Seyhan Şaşko, TRT'nin ardından Eurosport'ta "Ters Köşe" isimli başarılı programı hazırlayıp sunmuş ve 2012 yılında LİG TV'ye transfer olmuştur. Başarılı sunucu Skyturk360 kanalında da sunuculuk yapmıştır. Şaşko şu sıralar ise kariyerine Bein Sports'da devam etmektedir. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyan Seyhan Şaşko, tenis başta olmak üzere birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir.

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