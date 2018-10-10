Şevval Sam ve Eda Ece'ye Talat Bulut yasağı!
Oyuncu Talat Bulut, kostüm asistanını taciz ettiği suçlamasıyla ilgili takipsizlik kararı çıkmasının ardından Yasak Elma dizisine dönmüştü. Şevval Sam ve Eda Ece'ye rol arkadaşları Talat Bulut hakkında konuşma yasağı geldi.
teve2'deki '2. Sayfa'nın haberine göre, hakkında yapılan kötü yorumlara duyarsız kalamayan Talat Bulut; Şevval Sam ve Eda Ece'ye hakkında konuşmama yasağı çıkarttı. Artık dizinin başrol oyuncularının Talat Bulut hakkında yorum yapamayacağı öğrenildi.
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