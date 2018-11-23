Şevket Altuğ kimdir? İşte hayatı hakkında bilinmeyenler
Şevket Altuğ kimdir sorusunun yanıtı eski sinema filmlerini seven vatandaşların sorguladığı ve araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Türk sinemasının efsane isimler arasında yer alan Şevket Altuğ'un hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Şevket Altuğ kimdir? İşte hayatı hakkında bilinmeyenler.
Şevket Altuğ, 13 Mart 1943 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğmuştur. Aslen Sürmene'lidir. Şarkıcı Emre Altuğ ve oyuncu Pınar Altuğ ile sadece soyadı benzerliği dışında bir akrabalığı yoktur.
6 aylık iken İstanbul'a geldi.İlkokul döneminden liseye kadar öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1960 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvar Bölümünde 4 sene eğitim gördü. Tiyatro hayatı 1962 yılında başladı. 5 yıl süreyle AEG reklamlarında oynadı. İlk olarak "Seyehatname" isimli bir televizyon dizisinde rol aldı daha sonra ardından "Perihan Abla" ve "Süper Baba" geldi.
İlk filmi 1975 yapımı "İşte Hayat'tır. Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fiko rollerinin dışında birçok filmde rol almıştır. 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını kazımıştır.
Şevket Altuğ son olarak 2002-2003 yayın döneminde yayınlanan "Unutma Beni" adlı dizide bir Hırsız'ı canlandırdı.
Şevket Altuğ, 2002 yılından beri yazlarını Datça'da geçiriyor.
1971 yılında kendisi gibi tiyatrocu olan Jale Altuğ ile evlendi. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu var
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