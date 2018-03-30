Şevkat Yerimdar sezon finali yapıyor
Şevkat Yerimdar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir karakter komedi olan Şevkat Yerimdar bu akşam yayınlanacak olan 44. bölümüyle sezon finali yapacak. Şevkat ve Esin arasında balayı kriz çıkıyor. İşte ekran macerasına kısa bir ara verecek olan Şevkat Yerimdar’ın sezon finalinden ilk görüntüler!
Fox Tv dizilerinden Şevkat Yerimdar sezon finalini erken yapma kararı aldı. Başrollerini Özgüvercan Çevik, Başak Parlak ve Salih Kalyon’un paylaştığı Şevkat Yerimdar 44. bölümü ardından bir süre ekranlarda olmayacak. Dizinin Ağustos ayı içinde yeniden ekrana dönmesi planlanıyor.
Esin ve Şevkat evlendiklerinden beri yalnız kalamamışlardır ve baş başa vakit geçirebilmek için balayına gitmeye karar verirler. Fakat daha yola çıkamadan işler karışmaya başlar. Yeni evli çift, üst üste meydana gelen olayları aşarak balayına çıkmaya kararlıdır.Tezene İsmail’i terk eder. İsmail üzüntüsünden gene çatıya çıkar. Bu sefer atlamaya kararlıdır. Mahalleli onu atlamamaya ikna etmek için seferber olur. Cuma, Bostan Bank’ın temsilciliği alır ve zengin olma hayalleri kurar. Fakat hayalleri suya düşecektir.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şevkat Esin’i bulmak ve onunla konuşmak için her yolu dener. Fakat Esin ortaya çıkmıyordur. Esin’in Şevkat’e yaptığı bu şakaya mahalleli de katılır. Sonunda Şevkat, Esin’i bulur ve onu ikna eder. Cevdet, bu ayrılık olayından sonra, beşik kertmeliğinin ortadan kalktığını ve Kızını gelip istemesi gerektiğini söyler. Şevkat ve Sabile kız isteme hazırlıklarına başlarlar. Fakat o gece, Şevkat’in umduğu kadar kolay geçmeyecektir. Sonunda Esin ve Şevkat nikah masasına otururlar. Mahalleye geri döndüklerinde ise onları çok büyük bir sürpriz beklemektedir...Cuma dükkanını geri alabilmek için Bahar’a bir teklifte bulunur. Dükkanı karşılığında mektupları yazan kişinin ismini verir. Bahar soluğu Üzeyir’in karşısında alır.
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