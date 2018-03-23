Şevkat Yerimdar 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Esin ve Şevkat nikah masasında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriŞevkat Yerimdar 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Esin ve Şevkat nikah masasında
GeriTelevizyon Şevkat Yerimdar 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Esin ve Şevkat nikah masasında
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
23.03.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Şevkat Yerimdar 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Esin ve Şevkat nikah masasında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şevkat Yerimdar 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Esin ve Şevkat nikah masasında

Şevkat Yerimdar dizisinin 43. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Şevkat Yerimdar yine eğlenceli ve sürprizlerle dolu bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan dizinin fragmanında Esin ve Şevkat'ın sonunda nikah masasını oturduğu görülüyor. Peki Şevkat Yerimdar'ın yeni bölümünde başka neler olacak? Fragmanda neler var?

Cuma akşamları ekrana gelen Şevket Yerimdar'ın yeni bölüm 1. ve 2. fragmanları izleyici ile paylaşıldı. Fragmanlarda Esin'in Şevkat'e küsmesi ilişkilerinin seyrini değiştiriyor. Şevkat, Esin'e büyük bir sürpriz hazırlıyor ve sonunda nikah masasını oturuyorlar. İşte Şevkat Yerimdar'ın merakla beklenen 43. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair detaylar...

FOX’un sevilen dizisi Şevkat Yerimdar yine heyecan ve sürpriz dolu olacak. Ekranlara gelecek 43. bölümde, Şevkat Esin’i bulmak ve onunla konuşmak için her yolu dener. Fakat Esin ortaya çıkmıyordur. Esin’in Şevkat’e yaptığı bu şakaya mahalleli de katılır. Sonunda Şevkat, Esin’i bulur ve onu ikna eder. Cevdet, bu ayrılık olayından sonra, beşik kertmeliğinin ortadan kalktığını ve kızını gelip istemesi gerektiğini söyler. Şevkat ve Sabile kız isteme hazırlıklarına başlarlar. Fakat o gece, Şevkat’in umduğu kadar kolay geçmeyecektir.

Sonunda Esin ve Şevkat nikah masasına otururlar. Mahalleye geri döndüklerinde ise onları çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Cuma dükkanını geri alabilmek için Bahar’a bir teklifte bulunur. Dükkanı karşılığında mektupları yazan kişinin ismini verir. Bahar soluğu Üzeyir’in karşısında alır.

FRAGMANLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Şevkat Yerimdar'ın ekranlara gelen 42. son bölümünde, Sabile, Şevkat ve Esin’e Şile’deki arsasını hediye eder. Esin, Şevkat ve Niko Arsaya bakmak üzere yola çıkarlar. Esin ve Şevkat’in asıl amacı gizlice Şile’de nikah günü almak ve evlenmektir. Niko’yu atlatarak nikah dairesine giderler. İsmail, Cuma’yı kölesi yapmıştır. Cuma, İsmail için canla başla çalışmaya başlar. Ama işleri abartınca herşey birbirine karışır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

1000 Feet'ten Türkiye

Altıncı yılda 50 sanatçı

Genç girişimciden yayınevine suç duyurusu: Hayatımı çaldınız!

Opus Amadeus'ta final zamanı