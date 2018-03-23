Şevkat Yerimdar 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Esin ve Şevkat nikah masasında
Şevkat Yerimdar dizisinin 43. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Şevkat Yerimdar yine eğlenceli ve sürprizlerle dolu bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan dizinin fragmanında Esin ve Şevkat'ın sonunda nikah masasını oturduğu görülüyor. Peki Şevkat Yerimdar'ın yeni bölümünde başka neler olacak? Fragmanda neler var?
Cuma akşamları ekrana gelen Şevket Yerimdar'ın yeni bölüm 1. ve 2. fragmanları izleyici ile paylaşıldı. Fragmanlarda Esin'in Şevkat'e küsmesi ilişkilerinin seyrini değiştiriyor. Şevkat, Esin'e büyük bir sürpriz hazırlıyor ve sonunda nikah masasını oturuyorlar. İşte Şevkat Yerimdar'ın merakla beklenen 43. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair detaylar...
FOX’un sevilen dizisi Şevkat Yerimdar yine heyecan ve sürpriz dolu olacak. Ekranlara gelecek 43. bölümde, Şevkat Esin’i bulmak ve onunla konuşmak için her yolu dener. Fakat Esin ortaya çıkmıyordur. Esin’in Şevkat’e yaptığı bu şakaya mahalleli de katılır. Sonunda Şevkat, Esin’i bulur ve onu ikna eder. Cevdet, bu ayrılık olayından sonra, beşik kertmeliğinin ortadan kalktığını ve kızını gelip istemesi gerektiğini söyler. Şevkat ve Sabile kız isteme hazırlıklarına başlarlar. Fakat o gece, Şevkat’in umduğu kadar kolay geçmeyecektir.
Sonunda Esin ve Şevkat nikah masasına otururlar. Mahalleye geri döndüklerinde ise onları çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Cuma dükkanını geri alabilmek için Bahar’a bir teklifte bulunur. Dükkanı karşılığında mektupları yazan kişinin ismini verir. Bahar soluğu Üzeyir’in karşısında alır.
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SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Şevkat Yerimdar'ın ekranlara gelen 42. son bölümünde, Sabile, Şevkat ve Esin’e Şile’deki arsasını hediye eder. Esin, Şevkat ve Niko Arsaya bakmak üzere yola çıkarlar. Esin ve Şevkat’in asıl amacı gizlice Şile’de nikah günü almak ve evlenmektir. Niko’yu atlatarak nikah dairesine giderler. İsmail, Cuma’yı kölesi yapmıştır. Cuma, İsmail için canla başla çalışmaya başlar. Ama işleri abartınca herşey birbirine karışır.
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