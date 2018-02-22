Şevkat Yerimdar 39. bölüm fragmanında Esin ve Şevkat'in planı!

Şevkat Yerimdar dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Esin, Şevkat’le baş başa kalıp artık evliliklerini planlamak ve romantik anlar yaşamak istemektedir. İşte, Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Esin ve Şevkat, Ludmila’nın peşinde olduğu adamı bulurlar ve bebeği ondan geri almak için bir plan yaparlar. Sonunda bebeğine kavuşan Ludmila kızıyla beraber yeni bir hayata yelken açar.

Esin, Şevkat’le baş başa kalıp artık evliliklerini planlamak ve romantik anlar yaşamak istemektedir. Birlikte Kartepe’ye gitmeye karar verirler. Mahalleden kimseye haber vermeden gizlice tatile çıkarlar. Fakat onları orada ummadıkları sürprizler beklemektedir.

Cuma, Bahar’a aşk mektuplarını yazanın kendisi olduğunu söyler. Amacı, Bahar ile evlenerek Cevdet’in mirasından pay almaktır. Fakat işler planladığı gibi gitmez.