Şevkat Yerimdar 38. Bölüm 2. fragmanında Ludmila'nın büyük sırrı ne?

Bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan Şevkat Yerimdar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yayınlanan fragman, yeni bölüm öncesi izleyiciye ipucu verirken, meraklı bekleyişi de arttırıyor.
ŞEVKAT YERİMDAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Şevkat Yerimdar 38. Bölüm'de yaşanacak gelişmeler şunlar; Ludmila’nın sürekli kararından vazgeçmesi ve evlilik hakkındaki gerçekleri açıklamaması Şevkat ve Esin’i gerginleştiriyor. Ludmila’nın neyi sakladığını bulmaya karar verirler ve gizli gizli onu takip etmeye başlarlar. Ludmila gizemli birileriyle buluşmaktadır. Esin ve Şevkat gerçekleri öğrenmeye çalışırlarken kendilerini ummadık işlerin içinde bulurlar.
Öter tarafta İsmail işleri büyütmeye ve kurumsallaşmaya karar verir. Pazarlama Müdürü olarak Tezene dükkanda işe başlar. Cuma başlarda bununla dalga geçse de ardı arkası kesilmeyen müşterileri gördükçe o ada planlar yapar. Aralarındaki savaş gittikçe büyümektedir.
YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
ŞEVKAT YERİMDAR SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Ludmila’nın sürekli olarak fikir değiştirmesi Esin ve Şevkat’i zor durumda bırakır. Ludmila’yı ikna etmek için farklı yollar denerler. Sonunda Ludmila polise olanları itiraf etmeyi kabul eder. Fakat bu sefer de geçireceği bir trafik kazasıyla, hafızasını kaybedecek ve işler yeniden karışacaktır.
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