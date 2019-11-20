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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Sevgili Geçmiş yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Cahide kızlarını bulabilecek mı?

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Sevgili Geçmiş yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Cahide kızlarını bulabilecek mı?

Cemal sonunda Cahide’yi bulmuştur. Cahide, Cemal’den kızlarının yerini öğrenmek ister ama Cemal söylemez. Azra, başka kimsenin canı yanmasın diye Okan’ın yanında kalmaya karar verir. İpek ve Deren ona ulaşsa da Azra’yı geri dönmeye ikna edemezler. Peki Sevgili Geçmiş yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanacak? İşte detaylar

Cemal’den kızlarının yerini öğrenemeyen Cahide, yanında kaldığı Afet’ten yardım ister. Afet, Cahide’nin İpek’in gerçek annesi olduğunu öğrenince onu Güneşlibahçe’den uzaklaştırmanın yollarını arar.

Cemal, Cahide’nin karşısına çıkar. Onu kızlarına götürmek istediğini söyler ancak daha önce bilmesi gereken bir şey vardır. Öğrendiği şey Cahide’yi perişan eder.

Yayın Günü: 22 Kasım Cuma
Yayın Saati: 20.00

 

Sevgili Geçmiş son bölümde neler yaşandı?

Fabrikanın yanması, ürünlerin telef olmasıyla İpek zor durumda kalmıştır. Kızlar parayı toplamak için seferber olurlar. Deren kardeşine yardım etmek için büyük bir fedakarlık yapması gerektiğinin farkındadır. Kenan ise fabrikayı kimin yaktığını bulmakta kararlıdır. Cemal cezaevinin kapısında heyecanla Cahide’nin çıkışını bekler ama gelen sarsıcı haberle Çilem’i kurtarmak için ayrılmak zorunda kalır. Cahide cezaevinden çıkar. Cemal’in kızlarına zarar vermemesi için ortadan kaybolmaya karar verir. Cemal Cahide’nin izini kaybeder. Cahide gittiği yerde kendisini bekleyen sürprizden habersiz İzmir’den ayrılır. İpek parayı bulmak için bir plan yapar ve harekete geçer, ancak onun Tekin ile buluşacağını düşünen Sinan, İpek’in tek başına gitmesine izin vermez. Cemal ile Çilem’den Azra’nın yerini öğrenen Okan’ın adamlarıyla Güneşli Bahçeye gelmesi işleri fena halde karıştırır. Azra tehlikededir...

 

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