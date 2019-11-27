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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
27.11.2019 - 20:16, Son Güncelleme:

Sevgili Geçmiş dizisi ne zaman? Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanları yayınlandı!

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Sevgili Geçmiş dizisi ne zaman? Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanları yayınlandı!

Yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan Sevgili Geçmiş, bu hafta 6. bölümü ile ekranlara gelecek. Sevgili Geçmiş'te bu hafta Cehide kızlarına kaşuşacak ancak kızlarının onu kabul etmesi o kadar da kolay olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili merak sürerken, izleyenler Sevgili Geçmiş'in yayın tarihini de araştırıyor. Peki, Sevgili Geçmiş dizisi ne zaman? Sevgili Geçmiş hangi gün yayınlanıyor?

Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, gibi oyuncuların yer aldığı Sevgili Geçmiş, yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Sevgili Geçmiş'in yeni bölümünde, İpek ve Deren hayatlarına dahil olan annelerine nasıl davranacaklarını bilemezken Çilem annesiyle ilgili kesin kararını verecek. İşte, Sevgili Geçmiş'in 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüm tarihi.

SEVGİLİ GEÇMİŞ NE ZAMAN?

Sevgili Geçmiş dizisi, 29 Kasım Cuma akşamı yeni bölümü ile Star TV'de ekranlara gelecek.

SEVGİLİ GEÇMİŞ'TE BU HAFTA NELER OLACAK?

Cahide sonunda kızlarına kavuşmuştur ancak kızlarının onu kabul etmesi o kadar da kolay olmayacaktır. Üstelik, eşini öldürmediğini, gerçek katilin Cemal olduğunu da itiraf edemez. Çünkü Cemal onu tehdit etmektedir.

İpek ve Deren hayatlarına dahil olan annelerine nasıl davranacaklarını bilemezken Çilem tavrını belirlemiştir: Cahide’yi hayatı boyunca annesi olarak kabul etmeyecektir.

Cahide, Cemal’den kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Eski bir mahkûm olan arkadaşından bu konuda yardım ister. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardır.

 

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