Sevgili Geçmiş dizisi ne zaman? Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanları yayınlandı!
Yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan Sevgili Geçmiş, bu hafta 6. bölümü ile ekranlara gelecek. Sevgili Geçmiş'te bu hafta Cehide kızlarına kaşuşacak ancak kızlarının onu kabul etmesi o kadar da kolay olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili merak sürerken, izleyenler Sevgili Geçmiş'in yayın tarihini de araştırıyor. Peki, Sevgili Geçmiş dizisi ne zaman? Sevgili Geçmiş hangi gün yayınlanıyor?
Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, gibi oyuncuların yer aldığı Sevgili Geçmiş, yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Sevgili Geçmiş'in yeni bölümünde, İpek ve Deren hayatlarına dahil olan annelerine nasıl davranacaklarını bilemezken Çilem annesiyle ilgili kesin kararını verecek. İşte, Sevgili Geçmiş'in 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüm tarihi.
Sevgili Geçmiş dizisi, 29 Kasım Cuma akşamı yeni bölümü ile Star TV'de ekranlara gelecek.
SEVGİLİ GEÇMİŞ'TE BU HAFTA NELER OLACAK?
Cahide sonunda kızlarına kavuşmuştur ancak kızlarının onu kabul etmesi o kadar da kolay olmayacaktır. Üstelik, eşini öldürmediğini, gerçek katilin Cemal olduğunu da itiraf edemez. Çünkü Cemal onu tehdit etmektedir.
İpek ve Deren hayatlarına dahil olan annelerine nasıl davranacaklarını bilemezken Çilem tavrını belirlemiştir: Cahide’yi hayatı boyunca annesi olarak kabul etmeyecektir.
Cahide, Cemal’den kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Eski bir mahkûm olan arkadaşından bu konuda yardım ister. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardır.
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