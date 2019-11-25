Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sevgili Geçmiş son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı dizinin izleyenleri tarafından takip ediliyor. Peki Sevgili Geçmiş son bölümde neler yaşandı? İşte dizinin son bölümünde meydana gelen olaylar..
Cemal sonunda Cahide’yi bulmuştur. Cahide, Cemal’den kızlarının yerini öğrenmek ister ama Cemal söylemez. Azra, başka kimsenin canı yanmasın diye Okan’ın yanında kalmaya karar verir. İpek ve Deren ona ulaşsa da Azra’yı geri dönmeye ikna edemezler.
Cemal’den kızlarının yerini öğrenemeyen Cahide, yanında kaldığı Afet’ten yardım ister. Afet, Cahide’nin İpek’in gerçek annesi olduğunu öğrenince onu Güneşlibahçe’den uzaklaştırmanın yollarını arar.
Cemal, Cahide’nin karşısına çıkar. Onu kızlarına götürmek istediğini söyler ancak daha önce bilmesi gereken bir şey vardır. Öğrendiği şey Cahide’yi perişan eder.
Fabrikanın yanması, ürünlerin telef olmasıyla İpek zor durumda kalmıştır. Kızlar parayı toplamak için seferber olurlar. Deren kardeşine yardım etmek için büyük bir fedakarlık yapması gerektiğinin farkındadır. Kenan ise fabrikayı kimin yaktığını bulmakta kararlıdır. Cemal cezaevinin kapısında heyecanla Cahide’nin çıkışını bekler ama gelen sarsıcı haberle Çilem’i kurtarmak için ayrılmak zorunda kalır. Cahide cezaevinden çıkar. Cemal’in kızlarına zarar vermemesi için ortadan kaybolmaya karar verir. Cemal Cahide’nin izini kaybeder. Cahide gittiği yerde kendisini bekleyen sürprizden habersiz İzmir’den ayrılır. İpek parayı bulmak için bir plan yapar ve harekete geçer, ancak onun Tekin ile buluşacağını düşünen Sinan, İpek’in tek başına gitmesine izin vermez. Cemal ile Çilem’den Azra’nın yerini öğrenen Okan’ın adamlarıyla Güneşli Bahçeye gelmesi işleri fena halde karıştırır. Azra tehlikededir...
Sinan’ın göz altına alınması dikkatleri İpek ve kardeşlerin üzerinden uzaklaştırır. Ama İpek’in vicdanı Sinan’ın masum olduğu halde suçlanmasına razı olmaz. Deren ailelerinin geçmişlerini öğrenecekleri dosyanın peşindedir. Deren’e yardım etmek için Kenan harekete geçer. Azra’nın aklına şüpheleri kendilerinden uzaklaştıracak bir plan gelir. Mahir’le birlikte İzmir’e gider. Ama Çilem ile Azra’nın İzmir’de karşılaşmaları büyük hesaplaşmanın fitilini ateşeler. Cahide, Cemal’in teklifini düşünür. Kabul etmeye karar verir ama bir şartı vardır
Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sevgili Geçmiş dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak..
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