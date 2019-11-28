Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanı yayınlandı.. Cahide kızlarına kavuşuyor
Sevgili Geçmiş dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. Dizinin yeni bölümünde Cahide kızlarına kavuşuyor. Peki Sevgili Geçmiş yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte detaylar
Cahide sonunda kızlarına kavuşmuştur ancak kızlarının onu kabul etmesi o kadar da kolay olmayacaktır. Üstelik, eşini öldürmediğini, gerçek katilin Cemal olduğunu da itiraf edemez. Çünkü Cemal onu tehdit etmektedir.
İpek ve Deren hayatlarına dahil olan annelerine nasıl davranacaklarını bilemezken Çilem tavrını belirlemiştir: Cahide’yi hayatı boyunca annesi olarak kabul etmeyecektir.
Cahide, Cemal’den kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Eski bir mahkûm olan arkadaşından bu konuda yardım ister. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardır.
Sevgili Geçmiş son bölümde neler yaşandı?
Cemal sonunda Cahide’yi bulmuştur. Cahide, Cemal’den kızlarının yerini öğrenmek ister ama Cemal söylemez. Azra, başka kimsenin canı yanmasın diye Okan’ın yanında kalmaya karar verir. İpek ve Deren ona ulaşsa da Azra’yı geri dönmeye ikna edemezler.
Cemal’den kızlarının yerini öğrenemeyen Cahide, yanında kaldığı Afet’ten yardım ister. Afet, Cahide’nin İpek’in gerçek annesi olduğunu öğrenince onu Güneşlibahçe’den uzaklaştırmanın yollarını arar.
Cemal, Cahide’nin karşısına çıkar. Onu kızlarına götürmek istediğini söyler ancak daha önce bilmesi gereken bir şey vardır. Öğrendiği şey Cahide’yi perişan eder.
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