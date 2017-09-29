Sevda'nın Bahçesi 2. bölüm 3. fragmanında şaşırtan tepki
Sevda'nın Bahçesi 2. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin yeni dizisi Sevda'nın Bahçesi'nin yarın akşam yayınlanacak olan 2. bölümünde sürpriz gelişmeler var. Defne’den hoşlanan Tolga, zamanla onun kalbini çalmaya çalışıyor. Sevda, Aylin’le konuşmaya gittiğinde kötü bir sürprizle karşılaşıyor. İşte Sevda'nın Bahçesi 2. bölüm 3. fragmanları
Sevda'nın Bahçesi 2. bölümü için heyecan dorukta! Kanal D ekranlarının kısa süre önce ekran macerasına başlayan Sevda'nın Bahçesi yeni bölüm fragmanları yeni gelişmelerin detaylarını gözler önüne serdi. Yıllar sonra Levent ile sert bir yüzleşme yaşayan Sevda, Defne- Levent'in yakınlaşmasından kaygı duymaya başlıyor. İşte Sevda'nın Bahçesi 2. bölümünden detaylar!
Aylin’in sahtekarlığına sessiz kalmak istemeyen Sevda, Aylin’le konuşmaya gittiğinde kötü bir sürprizle karşı karşıya kalır. Aylin, Sevda’yı sırrını ortaya çıkarmakla tehdit eder. Köşeye sıkışan Sevda, şimdi ne yapacaktır? Öte yandan Defne ve Levent baba kız olduklarını bilmeden yakınlık kurmaya başlar. Sevda onların bir arada olmasından çok rahatsızdır. İkisi de bu gerçeği öğrenmemelidir. Eray, gün geçtikçe Sevda’dan daha fazla hoşlanmaktadır. Levent, en yakın arkadaşı Eray’ın Sevda’ya yakınlaşmasını engellemeye çalışır. Tolga Londra’ya geri dönecektir. Veda partisi restoranda yapılır. Defne’den hoşlanan Tolga, zamanla onun kalbini çalmaya çalışırken, veda partisine yaşanan olay ortalığı karıştırır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle