Sevda Dalgıç'ın yeni imajı
Avlu dizisinde canlandırdığı Bade karakteri ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Sevda Dalgıç, yeni imajı ile yine dikkatleri topladı.
Hastalandığı için Avlu'nun oyuncu kadrosundan çıkartıldığı iddiasıyla gündeme gelen Sevda Dalgıç, Instagram hesabında kıvırcık saçlı fotoğrafını "Yeni imaj geçer not aldı mı?" açıklamasıyla paylaştı.
Kıvırcık imajıyla hayranlarından olumlu yorumlar alan Dalgıç, bu imajının yeni bir proje için olup olmadığı konusunda ise bir açıklama yapmadı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle