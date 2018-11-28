Sevda Dalgıç kimdir? Arka Sıradakiler Özge rolüyle tanınmıştı
Uzun süredir sessizliğini koruyan Sevda Dalgıç, ekranlara yeniden dönmüş ancak sağlık sorunları nedeniyle yeni projesi kısa sürmüştü. Sevda Dalgıç, bir dönemin popüler gençlik dizisi Arka Sıradakiler ile tanınmıştı. Peki, Sevda Dalgıç kimdir?
Sevda Dalgıç, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini yapımcılığını Birol Güven, yönetmenliğini ise Hamdi Alkan’ın üstlendiği 2007 yapımı Arka Sıradakiler dizisiyle yaşadı. Canlandırdığı Özge karakteri ile ismini geniş kitlelere duyurdu. Henüz 23 yaşındayken oynadığı Arka Sıradakiler dizisiyle tanınan Sevda Dalgıç, televizyon ekranlarına ara vererek Alaçatı'da bir mekan işletmeye başladı. 2018 yılında ise Ceren Moray, Demet Evgar ve Nursel Köse’nin başrollerini paylaştığı Avlu dizisinin trans birey Bade rolüyle dahil oldu ancak sağlık sorunları nedeniyle ekipten ayrıldı.
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