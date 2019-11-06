Sevcan Sini Zalim İstanbul'da
KANAL D’nin sevilen dizisi “Zalim İstanbul”un oyuncu kadrosuna Sevcan Sini de dahil oldu.
9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Sini, dizide Nedim’in psikiyatristi Oya rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
Fikret Kuşkan, Mine Tugay, Berker Güven, Sera Kutlubey, Bahar Şahin ve Deniz Uğur’un rol aldığı, yönetmen koltuğunda ise Cevdet Mercan’ın oturduğu “Zalim İstanbul”un yeni bölümü, önümüzdeki pazartesi akşamı yayınlanacak.
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