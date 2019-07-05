"Sette kriz" haberlerine yanıt
Alina Boz, Pınar Deniz ve Kubilay Aka gibi önemli isimlerin yer aldığı Love 101 dizisinde Mert Yazıcıoğlu 'nun sette olay çıkardığı iddia edilmişti.
Haberlere göre Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Saraçoğlu’yla telefonda tartıştı. Telefonu kapattıktan sonra öfkesine hakim olamayan Yazıcıoğlu, herkesin gözü önünde yere bardak fırlatıp kırdı. Sette şaşkın bakışlar arasında sinir krizi geçiren Yazıcıoğlu’nun bu davranışı çekimlerin bir süre ara verilmesine neden oldu.
Bu iddialara genç oyuncu sosyal medyada hesabından böyle cevap verdi:
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