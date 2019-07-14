Set ahlakım Yeşilçam’dan
TALAT Bulut, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.
Sinemaya başladığı ilk projenin Türkan Şoray’la birlikte rol aldığı “Hazal” filmi olduğunu söyleyen Bulut, set ahlakını da Yeşilçam’dan öğrendiğini belirtti: “Bugünün oyuncuları Yeşilçam’a dua etmeli. Kaybettiğimiz değerli sinemacılarımızla birlikte o ahlak da kayboluyor.” Yer aldığı filmlerin Yeşilçam’da var olabilmenin onurunu sağladığını da dile getiren oyuncu, Yeşilçam’da kurulan arkadaşlıkları ve değerleri ise bugün asla bulamadığını belirtti.
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